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فتح السكة الحديد بدمنهور بعد احتجاج أمناء الشرطة على استشهاد زميلهم

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فتح السكة الحديد بدمنهور بعد احتجاج أمناء الشرطة على استشهاد زميلهم فتح السكة الحديد بدمنهور بعد احتجاج أمناء الشرطة على استشهاد زميلهم

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني الخميس 23-05-2013 21:19

نجحت القيادات الأمنية بالبحيرة، بالتنسيق مع حسن شندي عضو الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة، وصبري سليمان منسق ائتلاف البحيرة، في إقناع الأمناء والأفراد المحتجين على شريط السكة الحديد بمحطة دمنهور، بإنهاء اعتصامهم وفتح خط السكة الحديد القاهرة- الإسكندرية، بعد قطعه عدة ساعات، ما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كان العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة قطعوا، اليوم، شريط السكة الحديد "القاهرة- الإسكندرية" بمحطة دمنهور، اعتراضا على الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور، بسجن زميلهم عماد حرفوش لمدة عامين، بتهمة قتل متهم أثناء إنقاذه لفتاة، حاول بلطجية اغتصابها بمحطة السكة الحديد بكوم حمادة عام 2011، إضافة إلى استشهاد زميل آخر لهم اليوم وهو حسن عبد الجيد حسن سلطان من قوة إداة شرطة النجدة خلال مطاردة أمنية مع ثلاثة مسلحين بالطريق الزراعي بدمنهور.

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