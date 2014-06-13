ابنة صدام حسين: سعيدة بثورة العراق وسأعود لبغداد يومًا ما

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، إنها سعيدة جدًا بانتصارات ثوار العشائر في العراق، وطردهم لقوات المالكي من المدن العراقية.

وأضافت ابنة الرئيس العراقي الراحل، في حديث خاص لصحيفة «القدس العربي»، في عدد السبت: «سعيدة جدا بانتصارات عمي عزت، والأبطال المقاتلين، مقاتلي الوالد»، في إشارة للدور الذي لعبه قائد حزب البعث العراقي عزت إبراهيم والفصيل الموالي له جيش رجال الطريقة النقشبندية الذي ينشط في مناطق شمالي العراق والذي ساهم بتحالف ضم فصائل إسلامية وعشائرية أبرزها «داعش» وجيش المجاهدين في السيطرة على كبرى المدن السنية في العراق.

وأوضحت «رغد» أنها تتابع تفاصيل ما يحدث لحظة بلحظة، وتتلقى الأخبار من داخل العراق أولا بأول، وتؤكد «أم علي» وهي تضحك أنها «فرحانة»، معبرة عن ارتياح بالغ طال انتظاره، كما تقول.

وتحدثت «رغد» عن توقها للعودة للعراق «يوما ما» قائلة: «قد لا تكون العودة قريبة جدا، لكن كلي إيمان بأني سأعود يوما ما إلى العراق، ولمدنه الثائرة، وسأقرأ الفاتحة على روح والدي».

كذلك أبدت حرير حسين كامل ابنة «رغد» سعادة بالغة بالتطورات الحاصلة في العراق، و«خصوصا تحرير تكريت من قوات الحكومة العراقية» كما قالت.

وأكدت «رغد» أنها رغم متابعتها الحثيثة للتطورات الجارية في العراق وتفاعلها معها،إلا أنها «لا تمارس أي عمل سياسي».