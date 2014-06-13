فيفي عبده تثير غضب شيرين

تسبّبت الفنّانة فيفي عبده بحدوث أزمة عنيفة بين الممثلة شيرين وإدارة مهرجان "رأس البرّ السينمائي" الذي انتهت فعالياته مؤخراً.

فالأزمة وقعت عندما تفاجأت شيرين بأنّ إدارة المهرجان قامت بالحجز لفيفي في فندق أفضل وأرقى كثيراً من الفندق الذي تقيم فيه هي، وهو ما دفع إلى نشوب معركة كلامية بين شيرين والإدارة. ومن ضمن ما قالته شيرين لإدارة المهرجان: "هو أنا لازم ألبس بذلة رقص عشان تحترموني".

وقد عانت شيرين طوال أيّام المهرجان من التجاهل الشديد لها من قبل الضيوف، حيث كانت فيفي عبده مسيطرة على الأجواء بشكل كبير للغاية، وهو ما تسبّب في غضب شيرين، وعليه قرّرت العراك مع إدارة الفندق.

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