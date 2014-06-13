ماذا قال النّجوم بعد تغريدة منى زكي عن التّحرش؟

أثارت التّغريدة، التّي كتبتها الممثلة المصرية منى زكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشأن التّحرش الجنسي، زوبعة إعلامية كبيرة، بعد أنّ وجّهت رسالة للمتحرشين: "اللي مش قادر يمسك نفسه ..يقطعه".

ولم يهدأ موقع التواصل الاجتماعي بعد هذا التّصريح، حيث تعرّضت منى لهجوم عنيف، رداً على أسلوبها في التّعبير وعدم قدرتها على اختيار الألفاظ التّي تعبر عنها كما قال مهاجموها، إلا أنّ الفنانين كان لهم رأي مختلف.

فالفنان هاني رمزي أكّد أنّ منى زكي تعاطفت كثيراً مع ضحية التحرّش في ميدان التّحرير، وقال: "أعتقد أننا لو نظرنا للبنت لوجدنا تصريح منى طبيعي. البنت تمّ التعامل معها بصورة قذرة جداً، ويجب على النّاس ألا تنظر إلى تصريح منى، بل النظر لماذا قالت منى"، وأضاف رمزي: "هذه رسالة منّي موجّهة لعديمي الضمير الذين يرهبون الإناث".

أما لقاء الخميسي فأكّدت أنّ تصريح منى جاء بالفعل في مكانه، واعتبرت أنّ من فعل ذلك يستحق أكثر من هذا الكلام، لأنه دمّر حياة بنت، وضيّع مستقبلها، برغم أنّها ضحية.

بينما ترى هند صبري أنّ الدّول العربية يجب أنّ تكون حازمة في قوانين تعاقب على هذا الفعل، بشكل يمنع تماماً "البلطجي"، وأي شخص، من الإقدام على هذا الفعل. واعتبرت أنّ منى قالت رأيها، وزادت: "كل شخصية منّا تستنكر هذا الفعل لأنّه لو انتشر، فلن تستطيع المرأة أنّ تعيش على الإطلاق" .

أمّا رانيا فريد شوقي فتحدّث قائلة: "لا يمكن قبول هذا الوضع، لأنّ العالم كلّه شعر بأنّ المرأة المصرية مهانة جداً. والآن، من بعد نصّ الدّستور الجديد، يجب على الإعلام ألا يهتّم بتصريح منى زكي، بل أن يوجّه كافة شرائح الشّعب لكي تحترم المرأة المصرية، والمحافظة عليها من كلّ مكروه" وختمت شوقي: "كلّ هدفنا في النهاية أنّ نوجد جيلاً خالياً من العنف ضد المرأة، لأنّ التّحرش يُسبب أزمات نفسيّة للبنات، تبقى معها كلّ حياتها".

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