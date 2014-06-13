هذا ما سرق من حقيبة أنغام

أكّد مصدر مقرّب من الفنانة أنغام في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" أنّ الفنانة تعرّضت لسرقة حقيبتها فعلاً، من داخل سيارتها، أثناء تواجدها في جلسة عمل مع المخرج عمرو مكين في أحد الفنادق.

وعندما سألنا المصدر عن لجوء أنغام إلى تحرير محضر ضد الفاعل، قال إنّها لم ترضَ أنّ تساهم في تضخيم الموضوع، خاصّة أنّ الحقيبة لم يكن بداخلها سوى بعض مستحضرات التّجميل فقط.

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