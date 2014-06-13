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"التعليم": 6. 90% نتيجة العينة العشوائية بتصحيح "العربى" فى الثانوية

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"التعليم": 6. 90% نتيجة العينة العشوائية بتصحيح "العربى" فى الثانوية "التعليم": 6. 90% نتيجة العينة العشوائية بتصحيح "العربى" فى الثانوية

أعلن رئيس عام امتحان الثانوية العامة محمد سعد، نتيجة العينة العشوائية لمادة اللغة العربية "نظام حديث"، والتى بلغت 6. 90%، حيث تقدم لأداء الامتحان 22550 طالبًا، نجح منهم 20434 طالبًا.

وذكر سعد، أن 5 طلاب فقط حصلوا على الدرجة النهائية فى الامتحان، مضيفًا أن نسبة الطلاب الحاصلين على درجات من 90 إلى 100% يبلغ 18% من عدد الناجحين، وحصل 7.24% على درجة من 80 إلى أقل من 90%، كما حصل 22.93% على درجات من 70 إلى أقل من 80%، فيما حصل 65% من إجمالى العينة على درجات أكثر من 70%.

وحول امتحان مادة اللغة الإنجليزية، أوضح رئيس عام امتحان الثانوية العامة، أن قرار إعادة توزيع الدرجات تم بناءً على تصحيح عينة استثنائية من أحد الكنترولات، وأنه بدأ اليوم تصحيح عينة عشوائية من كل محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن تظهر نتيجتها يوم السبت المقبل.

وأشار إلى أن درجات مادتى الاقتصاد والإحصاء لا تضاف إلى المجموع الكلى، لافتًا إلى أن هاتين المادتين مكملتان لبعضهما ولا توجد نهاية صغرى لأى منهما.

ومن جانبه، أكد مستشار مادة الرياضيات أن أسئلة الإحصاء جاءت كلها من الكتاب المدرسى.
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