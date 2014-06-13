بلدية أم القيوين تضبط عملية غش تجاري في الأرز

كثف قسم الصحة العامة ببلدية أم القيوين من حملاته التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في كل أنحاء الإمارة، تمخض عنها ضبط إحدى الشركات التجارية لبيع المواد الغذائية العاملة في إمارة أم القيوين تقوم باستبدال كميات كبيرة من عبوات أرز صيني بعبوات أرز هنـدي، وذلك لخداع وغش المستهلكين ومن ثم بيعه على أنه أرز هندي عال الجودة..

إضافة إلى تغيير كل بياناته، كما تم ضبط ماكينة تغليف العبوات الخالية التي تستخدم للتعبئة وذلك بحسب غانم علي رئيس قسم الصحة ببلدية أم القيوين، والذي أكد أن الشركة المتلاعبة قد حصلت على الترخيص لمزاولة النشاط التجاري قبل أسبوع من ارتكابها عملية الغش، لافتاً إلى أن إدارة البلدية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة المخالفة وتغريمه ومصادرة أكياس الأرز والماكينة، كما تم أخذ تعهد على الشركة بعدم تكرار ذلك.

تفتيش دوري

وأشار رئيس قسم الصحة ببلدية أم القيوين إلى أن هناك آلية لشعبة الرقابة الغذائية تقوم بالتفتيش الدوري اليومي وسحب عينات وفحصها عن طريق المختبر، وكذلك بالنسبة للرسائل الغذائية التي ترد من خارج الدولة إلى أسواق الإمارة يتم فحصها ظاهرياً ومخبرياً والتأكد من جميع المستندات المصاحبة للشحنة الغذائية من حيث المواصفات، وإذا كانت صالحة يتم الإفراج عنها أو مصادرتها إذا ثبت خلاف ذلك..

مشيراً إلى أن هناك خطاً ساخناً للشكاوى الخاصة بالأغذية ويتم استقبالها وفحصها من قبل المختصين وفي حال جدية الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أن هناك متابعة دائمة ومتواصلة لعمل المفتشين والوقوف على التقارير حول المنشآت المخالفة.