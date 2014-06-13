وفاة شاب مواطن في أميركا

توفي أمس المواطن أحمد عبد الله التميمي، 27 عاماً، أثناء زيارته وزوجته الولايات المتحدة الأميركية.وأكد محمد عبد الرحيم «ابن عم الفقيد» أن الوفاة طبيعية على عكس الشائعات التي رددها البعض من كونها إثر حادث، لافتاً إلى أن ابن عمه كان في زيارة برفقة زوجته التي ابتعثت للحصول على دورة تدريبية في الولايات المتحدة الأميركية، وقد توفي فجأة أمام أحد الفنادق هناك بشكل طبيعي وهو ما أكده تقرير الوفاة. وقال: سفارتنا في أميركا لم تدخر جهداً من حيث المتابعة أولا بأول والإشراف على كافة الإجراءات، مضيفاً أن القيادة الرشيدة حريصة على رعاية المواطنين في الخارج وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.