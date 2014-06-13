سعيد الطاير: 97 % معايير السلامة في «كهرباء دبي»

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تساهم بشكل فعّال في دعم مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها إمارة دبي، وقال: لقد حققنا العديد من الإنجازات الهامة في إطار سعينا المستمر إلى أن نكون دوماً في المقدمة من خلال تطبيقنا لأفضل المعايير العالمية في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة؛ الأمر الذي مكننا من الوصول بنسبة معايير الأمن والسلامة في الهيئة إلى 97% وهي من أفضل النسب العالمية في هذا المجال«.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر السنوي السادس لأفضل الممارسات في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة الذي نظمته هيئة كهرباء في فندق جراند حياة دبي، بحضور النواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة، وعدد من كبار المسؤولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة وكبار الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التحديات والأفكار وتبادل الخبرات والتجارب وطرح الحلول العملية التي تسهم في تعزيز معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة في المؤسسات على اختلاف أنشطتها. كما بحث المؤتمر مختلف جوانب أنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة في الهيئة..

وتخلله عدد من ورش العمل والمحاضرات التي سلطت الضوء على صحة وسلامة الكوادر البشرية العاملة في الهيئة وكيفية الإرتقاء بتلك الأنظمة لتشمل جميع أفراد المجتمع، وآليات تحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية من خلال بيئة عمل آمنة وصحية.

معايير عالمية

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: »يأتي تنظيمنا لهذا المؤتمر في ظل تطبيقنا لأحدث وأفضل المعايير العالمية في مختلف مجالات عمل الهيئة، كما يأتي امتداداً لجهودنا المتواصلة في نشر وتعميم وترسيخ ثقافة الجودة والصحة والسلامة والبيئة على مستوى كافة شركائنا من المؤسسات والهيئات ليتسنى لنا تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعاتنا المشتركة ويساهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي الإستراتيجية«.

وأردف قائلاً: »يعد المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات العملية والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال، حيث يجتمع كبار الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الأفكار وطرح الحلول وتبادل الخبرات والتجارب واستكشاف التحديات التي تسهم في تقديم الحلول العملية لضمان مستقبل مستدام لأجيالنا. و

نتطلع إلى أن تعم الفائدة على كافة المشاركين وأن تساهم المناقشات والرؤى والحلول التي طرحت في إثراء ساحة العمل بأفكار خلاقة تأخذ سبيلها إلى أن تكون مشاريع وخطط حقيقية تطبق في دوائرنا ومؤسساتنا بما يخدم أهداف هذا المؤتمر، ويحقق تطلعات الحكومة الرشيدة وخططنا الاستراتيجية الطموحة«.

وناقشت جلسات المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الجودة والصحة والسلامة والبيئة؛ فقد ناقشت الجلسة الأولى ممارسات هيئة كهرباء ومياه دبي في حماية البيئة والتنمية مستدامة، فيما سلطت الجلسة الثانية الضوء على الرأسمالية البيئية في إدارة الأعمال في القرن 21، كما استعرضت الجلسة الثالثة كيفية تحقيق التميز المستدام، فيما ناقشت الجلسة الرابعة ممارسات هيئة كهرباء ومياه دبي في إدارة الصحة والسلامة بنجاح، وختاماً ناقشت الجلسة الخامسة موضوعات الصحة التنفيذية.

أفضل الممارسات

قال الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة: »تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال الجودة والصحة والسلامة والبيئة بهدف إيجاد بيئة عمل صحية وآمنة لموظفي الهيئة وذلك انطلاقاً من إيماننا بأن كوادرنا البشرية هي العمود الفقري لجميع أنشطة الهيئة وهم حجز الزاوية في مسيرتنا نحو تحقيق التميز على كافة الأصعدة«.