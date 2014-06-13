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محمد الشرقي يكرم الطلبة المتميزين في المسابقات التربوية

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محمد الشرقي يكرم الطلبة المتميزين في المسابقات التربوية محمد الشرقي يكرم الطلبة المتميزين في المسابقات التربوية

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس الطلاب والطالبات المتميزين المشاركين في المسابقات التربوية على مستوى منطقه الفجيرة التعليمية، وذلك خلال الحفل الذي أقيم على خشبة مسرح دبا الفجيرة.

حضر الحفل الذي نظمته مدرسة أم حكيم الأنصارية للتعليم الأساسي سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجمعة الكندي مدير منطقة الفجيرة التعليمية، وعائشة اليماحي عضو المجلس الوطني، وسعيد راشد الخطيبي الخبير التربوي في منطقه الفجيرة التعليمية، وعدد من المسؤولين والمدرسات والطلبة المتميزين.

ورحبت دلال محمد مديرة المدرسة، في كلمه لها خلال الحفل بسمو ولي عهد الفجيرة، وتخلل الحفل عرض فقرة ترحيبية قدمتها مدرسة الحور النموذجية.

وفي ختام الحفل وزع سمو ولي عهد الفجيرة الشهادات والهدايا على الطلبة المتميزين، كما قدمت مدرسة أم حكيم الأنصارية للتعليم الأساسي هدية تذكارية لسموه.

 

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