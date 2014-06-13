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صديق العمر وهبوط اضطرارى

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مرت الأيام بعد وفاة شريف.. وكان أبى حريصاً فى كل سفرياته على أن يخبرنى أمام أمى بوصيته.. فى كل مرة.. كان يقول لى نفس الكلام، وكان أهمه: (صِلْ رحمك)، ولكن فى عام 2002 اكتشف أبى وأنا أنه مصاب بضعف شديد فى عضلة القلب.. ولن أنسى تلك اللحظة التى وقف فيها طبيب القلب الشهير الدكتور وائل النجار ليقول لى إن كفاءة عضلة قلبه 30%، ويطلب منه أن يغير نظام حياته.. لأن القلب ليس سليما.. وطلب عمل قسطرة للقلب.. كان ذلك اليوم يوماً مشهوداً.. فلأول مرة قبل العملية يكتب أبى وصيته وكيفية توزيع تركته.. نادانى قبل العملية، وأعطانى ورقة، وقال لى: الوصية بتاعتى نفذها حرفياً، طمأنته، وقلت له: دى عملية بسيطة وما تخافش.. حتقوم بالسلامة.. وبالفعل تمت العملية وخرج من المستشفى وذهبت إليه وقلت له: (خد يا عم الوصية.. قال لى: لا خليها معاك.. قلتله: أنا حفظتها)، وتمر الأيام ونسافر أنا وأبى إلى ألمانيا فى نهاية عام 2013 حين أبلغونا بأن هناك مركزا للقلب، خاصة بعد أن ساءت حالة قلب أبى وأصيب برفرفة أذينية بخلاف ضعف القلب.. وبعدما ركبنا طائرة للطيران المسافرة إلى ميونيخ.. وبعد مرور ساعة على إقلاع الطائرة..

بدأنا نشعر بحالة ارتباك شديدة فى الطائرة.. والمضيفون والمضيفات يبدو على بعضهم القلق.. وما هى إلا لحظات وسمعنا كابتن الطائرة يقول: (سنضطر إلى العودة إلى مطار القاهرة)، ولم يفسر الكابتن، كان كلامه مقتضباً.. لكن تغيرت حالة جميع المسافرين.. فالجميع شعر بالخطر.. وإذا بأبى يسألنى: هو فيه إيه؟ يبدو أن الأمر خطير.. وبالفعل كان الأمر خطيرا وكان هناك عطل هندسى بالطائرة، هكذا قال لى أحد ملاحى الطائرة بعد أن ضغطت عليه.. وإذا بأبى.. يقول لى: يا رب سلم.. كان لازم مانسافرش مع بعض يا عمرو.. قلت له: ليه؟.. قال لى: علشان لما يموت حد فينا التانى يخلى باله على الباقى.. أمك حتعمل إيه ومراتك وولادك؟ وفى تلك اللحظات انهمرت دموعه فى الطائرة وأنا أطبطب عليه وأقول له: يا بابا الأعمار بإيد ربنا.. اهدى واطمن.. وبالفعل وبعد ساعة عشناها أنا وأبى فى منتهى القلق والطائرة فى طريق عودتها للقاهرة.. نزلت إلى أرض المطار، وأبلغونا بأنه سيتم إحضار طائرة ثانية بديلة، فقلت له: تعالى نلغى سفرنا ونرجع البيت.. قال لى: لا.. خلينا نسافر.. ربنا سلم.. ولى مع صديق العمر وقفات أخرى.

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