الإخوان المتحرشون (المسلمون سابقاً)

وفق وفق المنهج التعبوى الحشدوى الشعبوى الثائر كالموج، الغاضب كالطوفان، لعقاب الإخوان المتحرشين بعرس التنصيب فى التحرير، قررت أنا الموقع أعلاه ألا أتخلف عن ركب الثائرين نياما (بالثاء)، وأستبدل اسم الإخوان المسلمين بالإخوان المتحرشين، تكتب كما فى العنوان أعلاه.

وحتى لا يتهمنى متهوس فضائى بموالسة الإخوان، وقد ضبطوا متلبسين بالجرم المشهود، ويشهد الله أنى برىء من الموالسة والملامسة، سأسهم فى حملة «امسك متحرش إخوانى»، بقسط جد يسير ولكنه جد مثير، تأليف معجم خاص بعنوان «المتحرش فى اللغة» على نهج «المنجد فى اللغة» معجم لغوى شعبوى لمواجهة خطر الجماعة المتحرشة، وفضح مخططاتها التحرشية، وإجهاض تحرشاتها المستقبلية بخارطة الطريق، الإخوان المتحرشون يعتبرون الخارطة أنثى وهم يتحرشون بأى أنثى حتى بأنثى العقرب، يمكن مطالعة صفات أنثى العقرب فى كتاب البرج العالى.

بدلا من الإقصاء، يفضل لفظ «إخصاء»، وأعتقد أن الدكتورة هالة سرحان كان لها فضل السبق فى توجيه أنظار الدولة العميقة إلى طرق الإخصاء المعمول بها دوليا، للأسف نسيت «أم محمد» فى غمرة تفاعلها تحرش السلفيين، وهم أخطر تحرشا، بيبصبصوا للرئاسة علانية، طالبين القرب، وبيغمزوا للبرلمان من تحت لتحت، بلغوا من التحرش مبلغا تهتكيا، يتفننون فى ذكر محاسن خارطة الطريق، فيه أكثر من كده تحرش.

الأخ الإخوانى حسب المعجم هو «العضو الإخوانى» باعتباره أكثر تحرشا، وهنا يجوز لغويا «بتر» العضو الإخوانى، وبراءة الاقتراح مسجلة باسم الممثلة منى زكى قالتها بإنكليزية مثيرة للتحرش خالص مالص: «اللى ميقدرش يمسك نفسه.. يقطعه»، ماذا يفعل إخوانى محروم من الحكم أمام خارطة طريق مثيرة للخيال.. يقطعه، يا عينى على الإخوانى لما تبهدله الأيام.

زمن العجائب يتحرش فيه الإخوان حتى بالعجائز، الجماعة الإرهابية صارت على كبر جماعة تحرشية، المحظورة صارت مفضوحة، إضافة الفعل الفاضح إلى الفعل الإجرامى تشكل ثنائية إرهابية معتبرة، توفر مساحة خصبة لخيال المتخصصين فى التحرش السياسى للبرطعة فى تحليل عوارض التحول الإثارى فى منهاج الجماعة من استهداف الضباط والجنود إلى استهداف الستات فى البيوت.

أرجو ضبط المصطلحات تاليا، لا مصالحة مع الإخوان، ليس لأنهم إخوان.. لأنهم متحرشون، تلوثت ألسنتهم بقذف الخارطة، وامتدت أيديهم بلمس الخارطة، ورفع أحمد مكسور الخاطر حاجبيه متحرشا بالخارطة، ودلدل المغير لسانه يسيل منه لعاب كلب عقور.

الواد اللى ضربته رشا سجل أول حالة تحرش سياسى فاضح أمام وزارة الثقافة (أيام الاعتصام)، رشا عالجت المتحرش المغير بالطريقة المثلى لمواجهة التحرش الإخوانى، دبشة فى دماغه، شلوت تحت منه، يفرفر، يكب على وجهه فى التراب، خسئت، إنه كان من عتاة المتحرشين.