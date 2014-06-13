وجب النابالم يا سادة

■ منذ اللحظات الأولى لدخول داعش إلى الموصل والقتل العشوائى بدأ.. يتجولون فى أنحاء المدينة شاهرين مدافعهم الرشاشة من السيارات التى يركبونها ويصوبونها على خلق الله فى الشوارع والسيارات عشوائيا فيردونهم قتلى.. ثم يترجلوا من السيارات ويتوجهون إليهم ليكملوا ويجهزوا على من قد تكون مازالت به شبهة حياة.. تصحبهم كاميراتهم التى تسجل الإنجازات العظيمة مصحوبة بالتكبيرات والتهليل والتوثيق للانتصار الجبار والفتح الساحق لجماعات آتية من عمق صفائح زبالة التاريخ تريد أن تعود بالمنطقة العربية كلها إلى زمن الإنسان الأول آكل ورق الشجر وقاضى الحاجة فى الحفرة.. بدعوى أن اسمهم داعش وهو (حسب تعريف واحد اسمه محمد أسعد بيوض التميمى) التحريف لكلمة داعس، أى الذى يدعس على أى حد مش عاجبه، وإن كانوا سموهم الشيعة والنصيريين والكفار والعملاء والخونة والمتآمرين وكل من يرفض شرع الله، اللى هما لوحدهم اللى عارفينه وباقى الناس مش عارفينه، وهما لوحدهم اللى عارفين يصنفوا كل أعدائهم ومحدش تانى عارف.. وهما اللى بيصنفوهم بالعين المجردة كده، فيقتلونهم عشوائيا على افتراض إن كل سكان الموصل وما تبعها من مدن تم احتلالها من الأعداء اللى مش عارفين شرع الله.. وفى تفسير آخر للكلمة قالك داعش دى اختصار للدولة الإسلامية فى العراق والشام.. يعنى الاحتلال الغاشم للدول دى وقتل كل ناسها الشيعى على السنى على المسيحى على العلمانى على أى حد بدون تمييز وعشوائيا، ثم إعلان إن المنطقة دى أصبحت إمارة إسلامية ورفع العلم بتاعهم.. وهنا يتضح مفهوم شرع الله من وجهة نظرهم.. الله وحده هو القادر على رد اعتبار شرعه من حيوانات كهؤلاء.

■ تتمزق نياط القلب والبنى آدم منا يراقب هذه المشاهد وإن كان فى نفس اللحظة يسجد لله شكرا أن لدينا جيشا عظيما يستحيل فى وجوده أن يطمع هؤلاء القردة والخنازير فى أن يحلموا مجرد الحلم أن يعيدوا هذه المشاهد مع شعب مصر أو على أى متر من أرضها..

■ وأن هذا الجيش، بقيادة رجاله الأبطال، وقف مع الشعب وسانده وحماه ولم يتخل عنه ولم يخلع زيه العسكرى ليجرى فى الشوارع منسحبا ومتخاذلا ومستسلما ومتآمرا.. ولم ينكسر رغم محاولة كسره وتصيد رجاله فى كمائن متعددة واغتيالهم فى وضح النهار وفى كل ساعات اليوم حتى لحظة الإفطار فى رمضان.. ولم يجلس إلى موائد ولم يعقد صفقات ولم يقبل صُرر الدراهم الذهبية والمليارات الملوثة بالدماء.. وأن لدينا رجالا تحت قيادة رجل مثل السيسى وقفوا يزودون عن هذا الوطن.. أيون.. السيسى.. وأيون رجالته كلهم.. أيون الجيش الذى أنقذنا من مصير كهذا كنا قاب قوسين من الوقوع فى براثنه وتجرع مرارته..

■ ويسجد لله شكرا أن لدينا شعبا استوعب الدرس ووعى للمخطط واستشعر الخيانة فى الكلاب الذين كانوا يحكموننا (وهو العار الذى سنظل نحمله على أكتافنا أن هذه الشرذمة دخلت قصورنا وجلست على مقاعد الحكم لدينا ولو ليوم واحد.. وهو نفسه أيضا مكمن الفخر أننا كشفنا هذه الجماعات وقضينا عليها للأبد على الأقل فى مصر وإلى حين خلاص باقى البلدان العربية نهائيا)..

■ يوم تنصيب السيسى رئيسا للبلاد كنت خارج مصر.. والتقيت يومها بعدد من الأشقاء العرب فى الشارع كده.. ناس عرفونى فتقدموا إلى يهنئونى بزعامة السيسى.. قالوا لى بصيغ متفرقة «نحن نشكركم يا مصريين لأنكم أنقذتونا من مصير أسود ومهبب.. إنتوا مش عارفين إنتم عملتم إيه.. إنتم أنهيتم عصابة كانت حاتضيّع الوطن العربى كله.. وأعطيتم حافزا لكل الشعوب اللى حواليكم إنها تمشى على طريقكم.. نراكم تختلفون فى الداخل خلافات سخيفة وبعضكم يتصدر الوسائط الإلكترونية ليشيع آراء عقيمة ويندد بجيشكم العظيم وبرئيسكم الجديد، الذى أصبحنا نحن كشعوب نحبه ونجله ونحترمه.. قولوا لهم أن يفيقوا.. أو يطلعوا رحلة كام يوم للبلاد التى مازالت تعانى من الإرهاب الأسود عشان تدوق الطفح والمرار اللى على حق.. إيه البطر ده؟».. وأقسم بالله أن بعض هؤلاء المهنئين كانوا أفرادا من الشعب القطرى..

■ ولكن تشاء الصدف أن يخرج من بطن هذا الشعب المبدع العظيم شوية ناس عايزة الحرق.. ناس تعيش بمنطق البعير.. ناس تسوقها غرائزها إلى أسفل المستويات.. أو قل إنها غرائز طالعلها جتت بلا عقول ولا قلوب ولا أى حاجة آدمية..

■ هل معقول أنه فى خلال عام ونصف فقط حصلت سبعتاشر ألف جريمة اغتصاب وقتل أطفال؟.. ونسبة كبيرة من المغتصبين، بكسر التاء، تحت السن القانونية؟.. ونسبة كبيرة من المغتصبين بفتح التاء من الأطفال؟.. ونسبة منهم أيضا من الأطفال الذكور؟.. وتقوللى أصل الستات بتلبس مش عارف إيه؟.. اللى بيبرر هذا التبرير عايز يتسك بفردة قبقاب على بوزه.. ده انفلات أخلاقى يا باشا لا يبرره لا فقر ولا جهل ولا جوع ولا أصله مش عارف يتجوز ولا الكلام الماسخ ده.. لأن البقية الغالبة من الناس فقيرة وجاهلة ومش لاقية تاكل ولا تتجوز ولا أى نيلة.. لكن محترمين..

■ تأملوا مثالا واحدا من هذه الحوادث.. حالة الطفل عبدالرحمن أبوتسع سنين ونص من العمر.. لما يترصده عيل حيوان عنده سبعتاشر سنة، لأنه رغب فيه جنسيا عشان الواد أبيض وحليوة.. فقعد يخططله شهر بحاله، ثم خطفه من أمام بيتهم بعد ما شممه منديل بمخدر وراح بيه على مكان نائى.. وكلم أمه من موبايله وقالها مش حاتشوفى ابنك تانى.. ثم بدأ فى اغتصاب الطفل.. ولكن الطفل رفض وقاوم بشراسة

■ فضربه بقالب طوب على دماغه لحد ما مخه طلع، ثم خنقه بحزام بنطلونه بعد أن جرده من جميع ملابسه وضربه بالحذاء فى بطنه فالولد أصيب بإسهال وأفرغ ما فى مصرانه.. ثم بعد أن أسلم الروح اغتصبه حتى تهتكت أنسجة جسده من الخلف وأصيب بقطع طويل حاد..

■ أم هذا الطفل الضحية إمرأة فى مقتبل العمر.. مطلقة.. عبدالرحمن كان ابنها الوحيد وبعده استأصلت الرحم.. يعنى نقدر نعتبرها ماتت مع ابنها.. ذهبت إلى ريهام سعيد رغم مرور عام على قضيتها لتحكى لها هذه المأساة.. حتى تنبه المسؤولين بدورها إلى أن هذا القاتل اتحكم عليه بخمستاشر سنة سجن طبقا للقانون.. نفس القانون الذى عاقب قتلة الطفلة زينة بنفس العقوبة عشان هما فى نظر القانون «أطفال».. نفس القانون الذى سيمكن هؤلاء القتلة من الخروج بعد خمستاشر سنة وهما فى عز شبابهم (ده لو ماخرجوش فى نص المدة) بعد ما قضوا المدة فى حضن مجرمين عتاة طبيعى إنهم مش حايعتقوهم وحايدلعوهم آخر دلع.. وبالتالى سينكب المجتمع بحيوانات أكثر شراسة وغلا وانحرافا..

■ فى الدول الغربية يطبقون قانونا يلزم الأمهات وهن حوامل فى شهورهن الأولى وبمجرد إمكانية عمل سونار من نوع خاص يبين الجنين بكامل حالته.. كروموسوماته وعظامه وأطرافه وحتى قدرته على الإبصار من عدمها.. فإذا ما تبين أن الجنين سيولد مشوها غير قادر على ممارسة الحياة ليصبح عالة على أهله والمجتمع الذى يشترك حتما فى الصرف عليه من خلال الضرائب التى يدفعها ليؤمن للطفل التعليم والعلاج والضمان الاجتماعى.. فإن القانون يلزم الطبيب والأم بالتخلص من هذا الجنين..

■ أما «الأطفال» اللى زى المجرمين اللى بيخططوا لاغتصاب وخطف وقتل أطفال صغار أو بنى آدمين كبار وإخفاء خيوط الجريمة فدول المجتمع مش عايزهم من أصله.. والسن فى هذه الحالة ليس مبررا على الإطلاق لأن شرط السن فى قانون العقوبات مرتبط بمحاولة تقويم العيل اللى ارتكب جريمة عادية زى السرقة والا النشل والحاجات دى.. أما هذا النوع من الجرائم اللى انتشر بسبب انفلات البشر وطلقهم فى الشوارع كده زى البغال بلا أى رادع فيجب ردعه بمنتهى القسوة.. والردع هنا مطلوب للسايب مش الممسوك.. الممسوك لازم يعدم فورا وبمنتهى السرعة حتى ينعدل حال السايب..

■ فيه نماذج فى المجتمع يا سادة لا يختلف عليها اثنان.. ولا يجب أن يرق لها قلب.. ولا أن يتفزلك أحد ويدعى الحكمة.. بترها بسرعة يعتبر من دواعى الأمن القومى إذا كنا عايزين البلد دى تنهض بقى.. أمثال هؤلاء «الأطفال» والخنازير الجعانة اللى اتلمت على السيدات فى حوادث التحرش الجماعى فى ميدان التحرير وغيره.. والإرهابيين والخونة وتجار ومهربى الآثار.. البلد عايزة شوية نابالم لزوم التنضيف بقى.

zahqanin@gmail.com