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سعود بن جلوي وكيلاً للشؤون الأمنية في إمارة منطقة مكة

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سعود بن جلوي وكيلاً للشؤون الأمنية في إمارة منطقة مكة سعود بن جلوي وكيلاً للشؤون الأمنية في إمارة منطقة مكة
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الأمير سعود بن جلوي

جدة - صالح الرويس

    أصدر صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز قراراً يقضي بتكليف صاحب السمو اﻻمير سعود بن عبدالله بن منصور بن جلوي آل سعود وكيلا ﻻمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون اﻻمنية. يذكر بان اﻻمير سعود التحق بالعمل في وكالة اﻻمارة للشؤون اﻻمنية بامارة منطقة مكة المكرمة عام 1424ه

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