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6 أندية دائمة وموسمية للبنات بتعليم عسير

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6 أندية دائمة وموسمية للبنات بتعليم عسير 6 أندية دائمة وموسمية للبنات بتعليم عسير
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عريدان

أبها - عبدالله مريع

    اعتمد مدير عام التربية والتعليم في منطقة عسير بالنيابة محمد عريدان، ثلاثة أندية للأحياء وثلاثة أندية موسمية للبنات.

وأوضحت مديرة إدارة نشاط الطالبات هيام بنت أحمد عسيري، أن الأندية الموسمية بدأت فعالياتها مطلع الاسبوع الجاري في كل من ابتدائية المنح بأبها، والابتدائية الثانية والخمسين بخميس مشيط، والثانوية الأولى في ظهران الجنوب، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع  في حين يتم تنفيذ الفعاليات من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الخامسة عصراً، أما أندية الأحياء فشملت نادي المتوسطة الثالثة بأبها، ونادي المتوسطة السابعة بخميس مشيط، ونادي المتوسطة الرابعة والعشرين بخميس مشيط، وفعالياتها مستمرة على مدى العام بواقع خمس ساعات يومياً تبدأ من الرابعة عصراً وحتى التاسعة مساءً.

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