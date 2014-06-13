ابن معمر يطلق فعاليات صيف الطائف بمتنزه الملك عبدالله.. اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة. يفتتح محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر. مساء اليوم الجمعة حفل إطلاق فعاليات صيف الطائف 35 هذا العام، وذلك بمتنزه الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالنسيم.

وقد أنهت محافظة الطائف وأمانتها، وهيئة السياحة وعدد من الجهات الحكومية بالمحافظة من خلال عدة اجتماعات بديوان المحافظة كافة استعداداتها لإقامة حفل إطلاق فعاليات صيف هذا العام.

وأوضح محافظ الطائف رئيس اللجنة العليا لعاصمة المصائف فهد بن معمر أن مهرجان صيف هذا العام 35 يأتي متزامناً مع اللقب الذي نالته المحافظة كأول مدينة عربية (لقب عاصمة المصائف العربية)، ولذلك كانت الاستعدادات مختلفة ومتميزة هذا العام عن بقية الأعوام، وسنعمل على التطوير في كل عام، مشيرا أن مهرجان صيف الطائف من أحد أهم البرامج السياحية التي تشهدها المحافظة في كل عام، وقد شملت هذا العام عددًا من الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تناسب كافة شرائح المجتمع في مختلف الأماكن الترفيهية والسياحية بالمحافظة.

من جهته أوضح أمين عام اللجنة العليا لعاصمة المصايف الدكتور محمد قاري أن فعاليات الصيف بدأت من بداية الشهر الحالي تقريباً، وتستمر بإذن الله بفعاليات متنوعة حتى نهاية شوال المقبل، مشيراً بأن الفعاليات والأنشطة والبرامج لا تنتهي في الطائف. وفعاليات عاصمة المصائف مستمرة حتى نهاية 2014 بإذن الله.

وعن مهرجان الصيف قال قاري: جهود كبيرة بذلتها أمانة الطائف وكافة الجهات الحكومية في الاستعداد لهذا الحفل، مشيراً أن الحفل الذي سيقام في متنزه الملك عبدالله بالنسيم سيبدأ بعد صلاة العشاء مباشرة، ويشتمل على عدد من الفقرات الخطابية، والقصائد الشعرية، وأوبريت إنشادي يشمل لوحات جمالية عن الطائف، إضافة إلى تكريم الرعاة والوسائل الاعلامية. وكذلك الألعاب النارية التي ستنير محافظة الطائف ابتهاجاً بصيفه الأحلى بإذن الله.