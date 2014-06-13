انطلاق مهرجان عنيزة الصيفي.. اليوم

ستكون متنزهات الحاجب السياحية غرب محافظة عنيزة مقصداً هاماً لسكان وزوار القصيم مع انطلاق مهرجان صيف عنيزة الذي سيحمل بين طياته كثيرا من الفعاليات المختلفة التي يرى بعض منها النور للمرة الأولى.

وسيتم اطلاق عدد من البرامج في المهرجان الذى سيقام من 15/8/1435 حتى 26/10/1435ه مثل دوري كرة القدم وكرة الطائرة والسكيت وعروض السيارات والبرامج الشعبية والألعاب النارية وسباق الدراجات الهوائية والمشاهد الفكاهية وكذلك ملتقى الرسامين الذي يتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً وتنافساً مثيراً من خلال الرسم على الأرض وذلك بعد أن فتحت أبواب المشاركة لمتذوقي الفن التشكيلي للمشاركة.

كما ستقام فعاليات شبابية مستقلة تشتمل على محاضرات توعوية وترفيهية ومسابقات تحدي وإثارة وأركان مختلفة يبدع في تقديمها مكتب الدعوة والإرشاد في قسم الشباب بالمنتزهات.

في حين سيكون للنساء برنامج في مركز الملك فهد الحضاري تنظمه الجمعية الخيرية لتيسير الزواج والرعاية الأسرية ومن فعالياته البازار وركن الفتيات وركن البراعم مع فعاليات الخادمات مع ركن الاستشارات وركن مآثر الذي يختص بالبرامج الحوارية للفتيات ومن المسابقات طباخة العزبة ومسابقة التصوير.