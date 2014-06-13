14 مليارًا لمشاريع الطائف المعتمدة والجاري تنفيذها

أوضح معالي محافظ الطائف الأستاذ فهد بن عبدالعزيز بن معمر في تصريح خاص ل"الرياض" أن الطائف أكملت استعداداتها منذ فترة لاستقبال المصطافين والمتنزهين من داخل المملكة وخارجها مشيراً إلى أن المتوقع أن يشهد صيف هذا العام كثافة من المصطافين للطائف نظراً لاعتدال الأجواء ونزول الأمطار واستمرارها فترة طويلة مما حول الأودية وسفوح الجبال والمتنزهات إلى واحة خضراء.

وقال: لقد لوحظ من مطلع الشهر الجاري تواجد المصطافين وخاصة من دول الخليج العربية بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى اشغال أماكن الاسكان من فنادق وشقق إلى 100% وفي التوقعات ان يصل عدد المصطافين والمتنزهين بالطائف هذا العام من الداخل والخارج إلى 4 ملايين سائح وأردف قائلاً: إن مابذلته حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله من دعم وبذل جعلها تحتل عاصمة المصايف العربية وهذا دافع كبير للارتقاء بهذه المرتبة والتوسع في المشروعات التي تخدم هذا الهدف لتجعل الطائف مقصد السياح من الداخل والخارج منوهاً بالمتابعة الجادة والتوجيهات السديدة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الذي لايألو جهداً في تحقيق كل مامن شأنه تطوير الطائف وجميع الخدمات بها بما يواكب كونها عاصمة المصايف العربية مثمنين دور سموه الكريم في هذا الصدد الذي يأتي امتداداً لما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ابان توليه امارة المنطقة.

وقال: تزخر محافظة الطائف بالعديد من المواقع السياحية الجذابة ومن ابرزها منطقتا الهدا والشفا وتشتهر الهدا بكثرة المواقع السياحية الجميلة بها، وتقع في ناحية الغرب من جهة الطائف وترتفع عن سطح البحر 2000م وتبعد عن الطائف 20كم وهي منطقة جميلة تكسوها الخضرة والجبال ويربطها خط سريع يؤدي إلى مكة المكرمة ولها خطوط سريعة دائرية تربطها بالشفا والسيل، كما تشتهر بفاكهتها ووردها المميز الطائفي ويوجد بها عدة متنزهات منها حديقة الملك فهد بالخالدية وهي معلم بارز وبها متنزهات مسرة والنقبة الحمراء وسد جباجب ووادي محرم وجبل القبسة، وجميع هذه المتنزهات مزودة بالخدمات السياحية والمرافق العامة والملاهي الترفيهية. وتبلغ مساحة مركز الهدا بحوالى 207كم2، وتحده من الشرق مدينة الطائف وضاحية الحوية، والغرب: الجرف الغربي لجبال السروات والكر، والشمال: منطقة السيل الكبير، فمكة المكرمة، والجنوب: منطقة الشفا.. ويعتبر وادي محرم في الشرق حدًا فاصلًا بين الهدا ومدينة الطائف، كما يتبع مركز الهدا حوالى 44 قرية، وتمتاز بخصائصها السياحية المميزة لكونها تقع على الحافة الغربية لمرتفعات الحجاز، وتطل بصورة مباشرة على سهول تهامة بارتفاع يزيد عن ألفي متر فوق سطح البحر، وهي بذلك تتمتع بمناخ معتدل وطبيعة جبلية مميزة، ويعتبر مناخ الهدا معتدل صيفًا بارد شتاءً، وتكثر الأمطار في فصلي الربيع والشتاء، كما يكثر الضباب في فصل الشتاء. مما أدى إلى جذب الاهتمام نحو التنمية السياحية بالمنطقة بإقامة المنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة (الإيواء السياحي)، وتتمتع المنطقة بجمال طبيعي مميز وهواء معتدل خلال فصل الصيف، كما توجد بها ألعاب ترفيهية متزايدة مع شبكة طرق حديثة لخدمة المناطق السياحية ويوجد بمنطقة الهدا عشرات الشاليهات والمدن السياحية، والملاهي والملاعب الكهربائية والجلسات العائلية والشبابية.

ومن منتجات الهدا الزراعية: الفواكه بأنواعها مع الخضروات والبقول كما تشتهر بصناعة الورد الطائفي، الذي له شهرة عالمية مميزة، مع زراعة بعض الورود والرياحين العطرية المختلفة.

كما توجد بمنطقة الهدا بعض المرافق والخدمات الحكومية ومدارس البنين والبنات، والمستوصفات الصحية والبلدية والخدمات العامة الأخرى. وشوارع رئيسية فسيحة وحدائق ومتنزهات وبساط سندسي جمالي بالنجيلة الطبيعية التي تغطي كافة المتنزهات.

ومن المواقع المتميزة منطقة الشفا التي تقع في جهة الجنوب الغربي من الطائف وترتفع عن سطح البحر حوالى 2500م وتكسوها الغابات الكثيفة بأشجار العرعر وتبعد عن مدينة الطائف 25كم ويربطها خط سريع مع الطائف ذو أربعة مسارات مزدوجة، حيث تم ربطها بخطوط سريعة دائرية مع منطقة الهدا والسيل. كما تشتهر بزراعة الفاكهة والعسل الصيفي، ويوجد بها عدة متنزهات جميلة متنزه وادي عرضة متنزه الوهط ومتنزه الحدبان ومتنزه جبل دكا ومتنزه الخط الدائري وكذلك بعض الاستراحات الخاصة بالشباب والعوائل. وتمتاز منطقة الشفا بمزايا عديدة منها المواقع الخلابة الطبيعية والجبال الخضر الشاهقة ومناخها البارد صيفًا شديد البرودة شتاءً مع هطول الأمطار وكثافة الضباب في فصل الشتاء، كما يبلغ المتوسط السنوي لهطول الأمطار في الشفا حوالى 323 ملم في العام. وتشتهر بزراعة جميع أنواع الفواكه خاصة التوت البلدي والبرشومي الشفوي والخضروات كما تشتهر منطقة الشفا بإنتاج العسل الشفوي كما تتم زراعة الورود والرياحين العطرية.

كما يوجد بمنطقة الشفا بعض المرافق والخدمات الحكومية بلدية، وتعليمية، وصحية، وأمنية، وخطوط دائرية ومحال تجارية ومطاعم وبوفيهات، وخدمات للمصطافين. كما يوجد بمحافظة الطائف الكثير من المتنزهات والحدائق العامة المزودة بكافة المستلزمات الخدمية والسياحية من ملاعب أطفال وإنارة وجلسات طبيعية ومن أهمها: حديقة وادي محرم، ومخيم الملك عبدالعزيز بعشيرة، متنزه حدائق البلدية، حديقة الملك عبدالله بالنسيم، متنزه ظهى وظهية، حديقة الجال، متنزه الحزام الأخضر، متنزه وادي وج، متنزه وادي صعب، متنزه جبرة، حديقة السداد، حديقة الحيوان، الحديقة العامة بالحوية، حديقة الملك فيصل بجوار الفندق بحي القديرة.

وهناك العديد من المتنزهات الأخرى بضواحي الطائف منها متنزه الطائف الوطني والذي يقع شمال شرق الطائف بحوالى 10 كيلومترات وسد سيسد الذي بني عام 58ه في عهد معاوية ابن أبي سفيان. ويرتفع عن سطح البحر من 1450/1690م، وتبلغ مساحته 52 كيلومتراً وتحيط به الجبال من جميع الاتجاهات وسط أودية وسهول منبسطة بها مدينة للألعاب والملاهي الكهربائية والمنتجعات السياحية وسط واحة خضراء. كما يوجد بها بعض المرافق الحكومية وجامعة الطائف مستقبلًا. كما ان الطائف تحتوي على العديد من المتنزهات في جنوبها والتي تشمل وادي لية المشهور برمان لية (الطائف) والصخيرة، بني سالم، ثمالة. اما متنزهات شمال الطائف فتشمل حدائق وادي جبرة، القيم الأعلى والقيم السفلى، حدائق الحوية، العرفاء، سوق عكاظ، بلاد عدوان، السيل الصغير، السيل الكبير، متنزه البهيتاء الطبيعي.

الطائف أكملت الاستعدادات لاستقبال حوالي 4 ملايين سائح هذا العام

وعلى امتداد طريق الطائف الباحة يقع متنزه وادي لية جنوب شرق مدينة الطائف ويوجد بها عدد من السدود القديمة والأراضي الزراعية والتجمعات السكانية ويربطها خط سريع مزدوج مع خطوط مسفلتة داخلية إلى ثمالة وبني سعد والقرى المحيطة بها. وتشتهر منطقة لية بكثرة المزارع والبساتين على ضفاف وادي لية، ويعتبر وادي لية من أجمل الأودية والبساتين وتشتهر بزراعة أنواع الفواكه والخضروات وخاصة العنب والرمان الشهير بمذاقه الحلو اللذيذ ويوجد أيضًا عدة متنزهات مثل متنزه وادي مظهر متنزه البحيرة ومتنزه سمنان وسمينين ومتنزه الشقرة، التي تكثر فيها أشجار العرعر.

وفي نفس الاتجاه توجد العديد من المتنزهات البرية وغيرها منها متنزهات بني سعد حيث تبلغ مساحة بني سعد 950كم2، وتتميز بموقعها الجغرافي والسكاني. وتتسم بكثرة القرى المتقاربة والجبال التي تكسوها الأشجار والمناظر الطبيعية الخلابة.. كما تتميز بكثرة مصادر المياه كوادي المجاردة ووادي الشوحطة، ووادي فليحة، ووادي جدارة وغيرها من الأودية التي تجذب التجمعات السكانية لخصوبة أرضها.. ويعتبر مناخ مركز بني سعد، معتدل صيفًا بارد شتاءً وتعتمد على الزراعة والرعي والتجارة، كما يوجد بها عدد من الغابات الكثيفة، تقدر ب18 غابة بمساحة 6765 هكتارًا بأنواع أشجار الطلح، والعرعر والعثم والسدر، ومن ابرز متنزهاتها متنزه المعدن، ومتنزه ريع لغب، متنزه شعبة الصانع، متنزه جبار أشعر، متنزه الطبقة واللصب والحكرة. اما متنزهات ميسان فمن ابرزها متنزه الغوفة، متنزه حثواء، متنزه الحدب، متنزه شهدان، متنزه العطاء..اما متنزهات ثقيف فهي متنزه شهدان، متنزه صيادة، متنزه ترعة ثقيف، متنزه قها وغيرها.

قال معاليه: ومن أبرز المشاريع هو مشروع مطار الطائف الدولي الذي يعد المطار الخامس في المملكة وهو سيسهم في احداث نقلة تنموية عريضة في محافظة الطائف التي تقع على قمم جبال السروات وسينعكس ذلك على الطائف وساكنيها اقتصادياً وسياحياً واجتماعياً مما يعزز مكانة هذه المدينة ويدعم النهضة الشاملة العملاقة التي تشهدها المنطقة ويدعم الطائف البوابة الشرقية للعاصمة المقدسة وأحد مدن الحج المصنفة وعاصمة السياحة العربية وهي مدينة الورد والعسل والفواكه وابان معاليه لقد تم تحديث موقع المطار الجديد من قبل على مساحة تقارب 57 كلم مربعًا وتم تسليم الارض لهيئة الطيران المدني منذ فترة وهناك جهود حثيثة لتسريع تنفيذ هذا المشروع الذي يجد الدعم من صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة لتحويل آمال وتطلعات اهالي الطائف إلى واقع بإذن الله. وسيكون هذا المطار الداعم الاول لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده لجميع الرحلات الدولية وبخاصة في موسم الحج والعمرة والاجازات والاعياد اذ سيستقطب نسبة كبيرة من الرحلات بما يخفف الضغط الكبير الذي يعاني منه مطار الملك عبدالعزيز بجدة عبر الرحلات الدولية التي تتدفق منه واليه على مدار الساعة وقال معاليه: هناك العديد من مشروعات التنمية والتطوير التي ايضاً ستدفع بحركة السياحة والاصطياف إلى الامام بإذن الله من خلال المشروعات المقترحة منها خط سكة الحديد الذي سيربط الرياض.. الطائف.. مكة.. جدة ومشروع مدينة الطائف الجديدة وسوق عكاظ والمدينة الصناعية وغيرها من المخططات الجديدة التي ستكون على أرقى المستويات.

وأوضح قائلاً: إن الطائف حظيت في ميزانية هذا العام بأكثر من سبعين مشروعاً خدمياً وتنموياً بلغت تكاليفها أكثر من 5 مليارات بالإضافة إلى حوالي ثلاثمائة مشروع التي يجري تنتفيذها حاليا بتكلفة بلغت أكثر من 9 مليارات ريال حولت الطائف إلى ورشة عمل جبارة إذ يجري تنفيذ المشروعات في مختلف المواقع والأحياء مما سيسهم بالرقي بهذه المدينة وخدماتها إلى أعلى المستويات وقال: إن المشروعات تنوعت بين مختلف الإدارات الحكومية الخدمية منها وغيرها مشيراً إلى أن من أبرز المشروعات هو مشروع جامعة الطائف حيث اعتمد لها في هذا العام مشروع بتكلفة 10 ملايين ريال بالإضافة إلى 16 مشروعاً للجامعة يجري تنفيذها بتكلفة بلغت أكثر من مليارين ونصف المليار وحظيت أمانة الطائف بعشرة مشروعات بتكلفة بلغت 993 مليون ريال وهي مشروعات دراسات وإشراف للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ومشروعات إنشاء أنفاق وجسور مع الإشراف ونقل الخدمات ومشروعات إعادة تأهيل وتطوير الشوارع والميادين بالطائف والقرى التابعة لها ومشروعات سفلته وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات والقرى التابعة لها ومشروعات تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات والقرى التابعة ومشروعات حدائق وممرات مشاة وساحات ومشروعات إنشاء مباني بلديات فرعية مع نزع الملكية ومشروعات تسوير مقابر ومغاسل موتى ومشروعات الحاسب الآلي للأمانة والبلديات الفرعية بالاضافة إلى 65 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً.

كما كان نصيب إدارة التربية والتعليم 6 مشروعات بتكلفة بلغت حوالي 23 مليون ريال لبناء عدد من المدارس والمرافق التعليمية بالاضافة إلى 54 مشروعاً يجري تنفيذها بتكلفة تقارب نصف مليار ريال.

وأبان معاليه أنه اعتمد للصحة هذا العام 12 مشروعاً صحياً بتكلفة بلغت ملياري ريال وتشمل إنشاء مركز القلب في الطائف وإنشاء مركز طب الأسنان التخصصي إضافة إلى 100 عيادة مع الإشراف وإنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات وإنشاء وتجهيز وتأثيث بنك الدم مع الإشراف وإنشاء سكن للعاملين بمستشفى الملك فيصل وإنشاء مستشفى الأطفال سعة 300 سرير وإنشاء سكن للعاملين لبرج طبي الولادة والأطفال وإنشاء مستشفى الأمل والصحة النفسية بسعة 500 سرير وإنشاء مستشفى الحوية بسعة 200 سرير مع السكن وإنشاء مستشفى الخرمة سعة 200 سرير مع السكن وإنشاء مستشفى تربة سعة 100 سرير مع السكن. وهناك عشرون مشروعاً صحياً بتكلفة 126 مليون ريال يجري تنفيذها.

وقال: وفي مجال المياه فقد اعتمد 10 مشروعات بتكلفة بلغت 436 مليون ريال وتشمل: محطة تعبئة العرفاء (شياب) وإنشاء خزان مياه جديد سعة 5 آلاف متر مكعب ومحطة ضح والتوصيلات وتوريد وتركيب 9 عدادات مقياس تدفق لمياه الطائف وتوريد وتركيب عداد مقياس التدفق لمدخل الخزان الاستراتيجي بالطائف عقد رقم 4 لشبكة مياه الطائف (النسيم الفيصلية السحيلي مخطط الملك) عقد رقم 6 لشبكة مياه الصرف الصحي للجزء المتبقي من الحلقة الشرقية عقد رقم 7 لشبكة مياه الصرف للحلقة الغربية والقيم وملحق عقد رقم 4 لشبكة مياه الصرف الصحي بالطائف عقد رقم 9-1 بالطائف لمنطقة مسرة وعدد 1200 توصيلة منزلية لمناطق مغطاه فعلياً بشبكة مياه الصرف الصحي. بالاضافة إلى 24 مشروعاً يجري تنفيذها بلغ مجموع تكاليفها حوالي ملياري ريال .

وفي مجال الطرق والنقل تم اعتماد 5 مشروعات بحوالي 390 مليون ريال وهي توسعة طريق الطائف الباحة أبها وتنفيذ طرق خدمة الجهتين ازدواج طريق المحاني عشيرة المرحلة الأولى الطريق الدائري المرحلة الرابعة واستكمال المرحلة الأولى من توسعة طريق الطائف الطائف السيل الكبير مع ربط طريق السيل الكبير بطريق الطائف الرياض واستكمال طريق عقبة الصفيحة. بالإضافة إلى 75 مشروعاً يجري تنفيذها تكاليفها تجاوزت مليار ونصف المليار ريال.

وقال معاليه: وهناك 8 مشروعات لإدارة الاوقاف والمساجد بتكلفة اجمالية بلغت 92 مليون ريال وتشمل: ترميم وتكييف جامع الملك فهد وإنشاء مقر لإدارة الأوقاف والمساجد بالخالدية وهدم وإعادة بناء جامع عبدالله بن العباس وإنشاء خزانات أرضية لميقات السيل الكبير وعمل وحدات تكييف لميقات السيل الكبير وإنشاء مسجد الأعوص مع سكن الامام والمؤذن وإنشاء مسجد بدر بن عبيكان وإنشاء مسجد قرية القوامة و11 مشروعاً قائمة حالياً تكلفتها حوالي 6 ملايين ريال.

وهناك مشروعات للشؤون الاجتماعية اعتمد 4 مشاريع هذا العام بحوالي 165 مليون ريال وهي: ترميمات وإضافة لمركز التأهيل الشامل للذكور وإنشاء مركز التأهيل الشامل مع الإشراف وإنشاء دار الملاحظة الاجتماعية مع الإشراف وإنشاء وحدة الحماية الاجتماعية مع الإشراف.

واعتمد للكلية التقنية مشروعان بتكلفة 130 مليون ريال وهما: مشروع الكلية التقنية الثانية للبنين ومشروع المعهد الثانوي الصناعي الثاني وهناك عشرة مشروعات للكهرباء بتكلفة تجاوزت 700 مليون ريال و15 مشروعاً يجري تنفيذها باكثر من مليار ومئتي مليون ريال.

كما يجري تنفيذ 12 مشروعا أخرى للدفاع المدني والكلية التقنية والطيران المدني ومركز التأهيل الشامل ورعاية الشباب بحوالي 350 مليون ريال.

وتمنى معاليه في ختام حديثه ل "الرياض" صيفاً ممتعاً لزوار الطائف ومصطافيه واجازة سعيدة في ربوع الطائف المانوس مؤكداً أن محافظة الطائف وجميع الجهات الخدمية والامنية وغيرها تعمل ليل نهار من اجل راحة الجميع بإذن الله.