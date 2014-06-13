د.العبدالكريم: فحص ميداني لجميع المستشفيات لتقييم الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا

عقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان بن العبدالكريم صباح أمس اجتماعاً مع مسؤولي إدارات المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص لمناقشة سبل تنفيذ الإجراءات الجديدة لمكافحة عدوى انتقال فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في هذه المستشفيات وفقاً للضوابط المعتمدة لذلك من منظمة الصحة العالمية وتعليمات وزارة الصحة لمكافحة انتشار الفيروس.

وقدم د. العبدالكريم خلال اللقاء والذي عقد بمقر صحة الرياض بمدينة الرياض شرحاً وافياً عن حزمة الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا والإرشادات الصحية الواجب اتباعها لاحتواء أخطار العدوى به والتي تتضمن تأسيس وحدات متخصصة في جميع المستشفيات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية عند التعامل مع الحالات التي يشتبه إصابتها بالفيروس وكذلك الحالات المؤكدة تحت إشراف مركز تحكم مكافحة مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بوزارة الصحة وتشكيل مجموعة من الكوادر المؤهلة والمدربة كفرق للتدخل السريع للتعامل مع هذه الحالات في جميع المستشفيات.

وشدد د.العبدالكريم خلال اللقاء على ضرورة الالتزام بالطاقة الاستيعابية لمنشآت الرعاية الصحية، وتوثيق جميع الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا منذ بدء ظهوره واتخاذ كافة الاحتياطات للوقاية من العدوى بالفيروس بما في ذلك تكثيف إرشادات العزل الطبي للمرضى، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمنسوبي المستشفيات غير التابعة لوزارة الصحة بما في ذلك المستشفيات التابعة للقطاعات والأجهزة الأمنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص الصحي للتأكد من استيعابهم لإجراءات مكافحة الفيروس، وإلزام جميع أفراد الأطقم الطبية في المستشفيات باعتماد هذه الإجراءات.

وأشار مدير عام صحة الرياض إلى أنه سوف يتم فحص ميداني لجميع المستشفيات وفقاً لتعليمات وزارة الصحة عبر فريق من الخبراء لتقييم مدى الالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا والاستجابة للإرشادات والتعليمات ذات العلاقة مطالباً إدارات المستشفيات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بالقيام بدور أكثر فاعلية في نشر التوعية الوقائية لمكافحة الفيروس والحد من فرص انتشاره وتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تحقق هذا الهدف.