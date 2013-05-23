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قطع طريق مصر- أسوان احتجاجا على اختطاف ربة منزل بقنا

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قطع طريق مصر- أسوان احتجاجا على اختطاف ربة منزل بقنا قطع طريق مصر- أسوان احتجاجا على اختطاف ربة منزل بقنا

كتب : أ ش أ منذ 58 دقيقة

قطع العشرات من أهالي قرية "الأميرية" التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، مساء اليوم، الطريق السريع الرئيسي - أسوان أمام مدخل القرية احتجاجا على اختطاف ربة منزل في ظروف غامضة.

كان اللواء صلاح مزيد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بقيام العشرات من أهالي قرية الأميرية التابعة لمركز أبوتشت بقطع الطريق السريع مصر- أسوان احتجاجا على اختطاف ربة منزل من أبناء القرية وقيام زوجها بتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2359 إداراي قسم شرطة أبوتشت.

وطالب المحتجون الأجهزة الأمنية بسرعة كشف غموض الواقعة وإعادة المختطفة لذويها، رافضين إعادة تسيير حركة السيارات على الطريق إلا بعد عودتها.

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