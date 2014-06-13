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البرازيل تستعد - فريد يقدم 3 نصائح.. كيف تخدع رقيبك، وتسجل

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البرازيل تستعد - فريد يقدم 3 نصائح.. كيف تخدع رقيبك، وتسجل البرازيل تستعد - فريد يقدم 3 نصائح.. كيف تخدع رقيبك، وتسجل

ربما ليس النجم الأبرز، لكنه رأس حربة منتخب البرازيل.. عليه أعباء غير عادية، كيف سينجح في فعلها؟ فريد يوضح قبيل مواجهة كرواتيا في افتتاح كأس العالم 2014.

فريد هو رأس الحربة الصريح لمنتخب البرازيل في المونديال، نجح من قبل في كأس القارات، ويعرف جيدا كيف يكرر ذلك.

يقول فريد النصيحة الأولى: "لا تجعل ظهرك للمرمى، هذه طريقة قديمة للمهاجم.. الآن الأفضل لرأس الحربة أن يتحرك جنبا إلى جنب مع المدافع".

وأوضح "الهدف هو الحصول على مساحة فارغة، في البداية كان المهاجم يستخدم قوته البدنية، لهذا كان يقف ويضع ظهره في وجه المدافع".

وتابع "لكن الآن، أنت تتحرك من بعيد دوما، لهذا من الأفضل أن تقف بجوار المدافع".

وأضاف النصيحة الثانية "عليك أن تغير طريقة تحركاتك دوما، الآن أنا ألعب من الخلف للأمام، ثم أتحرك من الجانبين، في مرة أحاول المراوغة، وفي التالية أمرر، دع المدافع دوما غير قادر على فهم تحركاتك".

وأتم "النصيحة الثالثة أن تسدد بذكاء لا بقوة، لا تضع أقصى قوتك في التصويب، لا.. سدد بتقنية عالية، من فوق رأس الحارس، من جانبه، كرة مقوسة، مثل تلك الكرات هي التي تنجح لأن فيها تفكير أفضل وقدرة أكبر على تحديد اتجاه الكرة".

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