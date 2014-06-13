رونالدو يفشل في استكمال مران البرتغال

فشل كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال في استكمال تدريب الفريق وذلك استعدادا لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.

رونالدو عانى من إصابة في ساقه اليسرى، منذ كان في الأسابيع الأخيرة من موسم فريقه الإسباني ريال مدريد.

منتخب البرتغال منح اللاعب راحة، ثم عاد للتدريبات.. لكن الآلام عاودته بحسب ما ذكرته شبكة ESPN.

بعد 15 دقيقة من بداية المران، شعر رونالدو بالألام، فترك التدريب.

وضع الجهاز الطبي لمنتخب البرتغال الثلج على ساق اللاعب، ولم يتم التصريح بشيء رسمي بصدد إصابته للآن.

ويلعب منتخب البرتغال أمام أمريكا يوم الاثنين المقبل في سباق المجموعة التي تضم أيضا غانا وألمانيا.