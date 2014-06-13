بالفيديو - كاكا يصور لحظة ركلة جزاء نيمار

حرص كاكا نجم الكرة البرازيلية الغائب عن كأس العالم 2014، على تصوير لحظة تنفيذ مواطنه نيمار لركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني للسليساو في مرمى كرواتيا.

منتخب البرازيل استضاف الفريق الكرواتي في افتتاح كأس العالم 2014، وقد تقدم الضيوف مبكرا.

عادل نيمار النتيجة، وحاول كل منتخب خطف الفوز.

وفي الشوط الثاني، حصد فريد مهاجم البرازيل ركلة جزاء، ودخل نيمار لتنفيذها.

هنا ظهر كاكا في المدرجات، يحمل هاتفه المحمول، ويصور لحظة دخول نيمار على ركلة الجزاء لتنفيذها.

في النهاية نجح نيمار، وأهدى البرازيل التقدم من جديد.

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