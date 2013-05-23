أهالي بعض قرى القوصية يقطعون الطريق احتجاجا على انقطاع الكهرباء

كتب : محمود مالك منذ 54 دقيقة

قطع أهالي بعض قرى مركز القوصية طريق "القاهرة - أسوان الزراعي"، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي لـ7 ساعات يومياً، وعدم استجابة المسؤولين بمجلس مدينة المركز والكهرباء وعرض المشكلة على محافظ أسيوط الدكتور يحيى طه كشك.

وتسبب قطع الطريق في التكدس المروري بالطريق الزراعي القادم من ديروط ـ والعائد إلى منفلوط، كما هدد الأهالي بالتصعيد في حالة عدم استجابة المحافظ وشركة الكهرباء للأزمة، وعدم دفع فواتير الكهرباء حسب اقتراح اللجان الشعبية.

وقال باسم المشاط عضو اللجان لشعبية بمركز القوصية أن المركز يشهد انقطاع منفصل للكهرباء نحو 7 ساعات يومية تبدأ من السادسة مساء وحتى التاسعة، ومن الحادية عشر، حتى الوحدة بعد منتصف الليل، ومن الثالثة عصرا حتى الخامسة.

وأضاف المشاط أن اللجان الشعبية تسعى لاقناع المواطنين بعدم دفع فواتير الكهرباء ومقاطعتها، بدءا من هذا الشهر وحتى انتظام التيار الكهربائي.