بالفيديو..أبو العينين يلتقي بابا الفاتيكان .. ويتمنى زيارته لمصر قريبا



> التقى رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان.

وأبدى أبو العينين سعادته بمبادرة “السلام” التي أطلقها فرانسيس للحوار بين الأديان السماوية الثلاثة “الإسلام والمسيحية واليهودية”، كما أعرب أبوالعينين للبابا فرانسيس عن أمنياته زيارة البابا مصر في هذه المرحلة الهامة من تاريخها، خاصة بعد الدعم الدولي الذي حظي به الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان البابا فرانسيس دعا إلى الحوار بين الأديان السماوية الثلاثة ، مشيرا إلى أهمية هذا الحوار في بث روح التفاهم بين مختلف الأجناس وهو ما يسهم في نشر السلام في أرجاء العالم.

> والتقى أبو العينين، اليوم الخميس مع وزير خارجية الفاتيكان. وتناول اللقاء استقرار الوضع في مصر ،عقب الفوز الكاسح لعبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، ونجاح ثورة 30 يونيو، والاستحقاق الثاني في خارطة الطريق.

كما تناول اللقاء الوضع المأساوي التي وصلت له العراق وليبيا واليمن، من عمليات ارهابية، لأن هذا يهدد بانتشار الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم وصوله إلى أوروبا وأمريكا.