سهيلة أل حارب: كل التهانى للشعب المصرى بفوز "السيسى"

قالت سهيلة آل حارب، سيدة الأعمال، رئيس المنتدى الوطنى للمرأة القطرية، أتقدم بكل التهانى للمشير السيسى والشعب المصرى بمناسبة فوز بالرئاسة، معربة عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات المصرية القطرية.

وأضافت رئيس المنتدى الوطنى للمرأة القطرية، فى حوار عبر برنامج "القاهرة 360"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال ويذاع على قناة القاهرة والناس، أن الجالية المصرية تلقى معاملة طيبة بقطر، موضحة أن بلادها أشد حرصًا على أن يلقى الوافدين والأشقاء معاملة طبية.

ودعت آل حارب كل المستثمرين العرب والقطرين للاستثمار بمصر قائلة إن الجو العام مناسب جدًا، مؤكدة أن لديها استثمارات عديدة بمصر.

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