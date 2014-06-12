«داعش» يهاجم لواء حرس حدود عراقي منسحب رفض ترك آلياته

هاجم مسلحون ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، أرتالا متفرقة من اللواء السادس في حرس الحدود العراقي المنسحب من منطقة حصيبة (غرب) على الحدود السورية- العراقية، لأنه رفض ترك معداته وآلياته، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر في قضاء سنجار بمدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى (شمال) إن مجاميع مسلحة من «داعش» «هاجمت بمناطق غربي الموصل أرتالا متقطعة ومتفرقة من اللواء السادس في حرس الحدود العراقي الذي انسحب من مواقعه بمنطقة حصيبة الحدودية شمالي محافظة الأنبار (غرب)».

وأضاف المصدر الذي طلب ذكر اسمه إن «الاشتباكات جاءت على خلفية رفض اللواء ترك آلياته ومعداته»، مشيرا إلى أن «طلائع من اللواء وصلت إلى مناطق بجنوب سنجار».

ولفت المصدر إلى وقوع قتلى وجرحى من اللواء والمسلحين لم يحدد عددهم.