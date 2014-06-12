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"النيل بدراوى" يوقف طبيب واقعة هبة العيوطى عن العمل لحين التحقيق معه

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"النيل بدراوى" يوقف طبيب واقعة هبة العيوطى عن العمل لحين التحقيق معه "النيل بدراوى" يوقف طبيب واقعة هبة العيوطى عن العمل لحين التحقيق معه

أصدر مستشفى النيل بدراوى، بيانًا مساء اليوم الخميس، حول واقعة وفاة هبة العيوطى، أكد فيه أنه يتعاون ويتواصل مع وزارة الصحة فى إجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على حقيقة ما حدث.

وأشار البيان إلى أن إدارة المستشفى أوقفت الطبيب المختص عن العمل لحين انتهاء التحقيق والتوصل إلى الحقائق، لافتًا إلى أن المستشفى يتواصل حاليًا بالمستشفى الذى تم فيه علاج السيدة هبة العيوطى لمدة أكثر من ٣ أسابيع مع إجراء جراحتين.

وأوضح أن المستشفى يتواصل أيضًا مع المستشفى فى ألمانيا للتحقق من الوقائع الموثقة الطبية لمعرفة سبب الوفاة لطول المدة، بين الإجراء الذى تم فى النيل بدراوى فى دقائق يوم ١١ مايو، وما حدث للمريضة ووفاتها فى نهاية الأسبوع الأول من يونيو أى بعد مرور 27 يومًا من محاولة إجراء الأشعة، علمًا بأنها غادرت المستشفى وجميع وظائفها الحيوية مستقرة.

وأضاف البيان الصادر عن المستشفى: "لم تتلق إدارة المستشفى أى شكوى عن وجود مضاعفات من أسرة المريضة، وأخيرًا ستقوم وزارة الصحة والجهات المعنية بالإعلان عن نتائج هذه التحقيقات حين الانتهاء منها فى القريب العاجل لمعرفة الأسباب الحقيقية التى أدت إلى وفاة المريضة واتخاذ الإجراءات الرادعة جراء هذا الحادث".

وقال البيان: "مستشفى النيل بدراوى يأسف أسفًا شديدًا لما حدث للسيدة هبة العيوطى، ويعلن أنه يقف إلى جانب أسرة المتوفاة قلبًا وقالبًا، وأنه على أتم استعداد لتقديم كل الدعم والمساندة للمساعدة فى كل ما هو مطلوب للوصول إلى حقيقة الأمر، مدركين وعالمين أنه لا شيء يزيل ألم الأسرة ومعاناتها وانفعالها، راجين من الله عز وجل أن يرحمها وأن يسكنها فسيح جناته".

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