هاريسون فورد يدخل المستشفى بعد اصابته أثناء تصوير”حرب النجوم7″

دخل النجم هاريسون فورد اليوم أحدى مستشفيات لندن ،ذلك للتأكد من طبية الأصابه التى تعرض لهافى كاحل قدمه أثناء تصوير أحد مشاهدة الجزء السابع من سلسلة أفلام “حرب النجوم”.

وخضع فورد فور دخولة المستشفى للعديد من الفحوصات،وذلك للتأكد من موعد عودته لتصوير الفيلم الذى بدا فى أبوظبى قبل إنتقال طاقمه إلى لندن.

يذكر ان لوبيتا نيونعو التي حازت اوسكار أفضل ممثلة في دور ثانوي، عن دورها في فيلم “12 سنة من العبودية”،و غويندولين كريستي انضموا مؤخرا لفريق “حرب النجوم” .

وبدأ تصوير الفيلم وسط سرية تامة في منتصف مايو الماضى ،ويشارك الممثلون الأصليون في السلسلة في هذا الجزء أيضا، ومن بينهم هاريسون فورد وكاري فيشر ومارك هاميل.

وتجدر الإشاررة إلى ان الجزء الأول من “حرب النجوم” عرض في العام 1977. وقد حققت السلسلة 4,4 مليارات دولار .

والجزء السابع من “حرب النجوم” يتبع زمنياً “ريترن اوف ذي جداي” الذي عرض في العام 1983.