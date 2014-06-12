بالصور.. حملة لعشرات النشطاء لرفض فصل السخنة عن السويس



> نظم العشرات من النشطاء بالسويس حملة لجمع التوقيعات لرفض ما اثير فى البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى باقتطاع العين السخنة من السويس وضمها للقاهرة .

كانت مواقع التواصل الاجتماعى قد شهدت خلال الفترة الماضية انتشار الدعوة بين النشطاء والقوى السياسية المختلفة بالسويس، للمشاركة حملة جمع التوقيعات، وذلك للاحتجاج على ما اثير مؤخرا عن سحب العين السخنة من السويس ونقل تبعيتها إدارياً لمحافظة القاهرة، تحت شعار ” السخنه سويسية ” .

وواصل النشطاء حملتهم لجمع التوقيعات مساء اليوم الخميس عبر وقفة بكورنيش السويس، حيث تم توزيع استمارة الحملة على المارة ومرتادى الكورنيش، وجمع التوقيعات .

وقال محمد مرزوق أحد النشطاء المدشنين للحملة، ان انهم جمعوا أكثر من ألف استمارة قبل الانتخابات الرئاسية، واوقفوا الحملة خلال فترة الانتخابات، وعادوا النشاط مطلع الاسبوع الماضى، وبلغ عدد الاستمارات التى تم جمعها حتى امس 3 الاف استمارة .

وأشار إلى أن هناك اقبال كبير وتعاون من المواطنين للمشاركة، حيث يقوم البعض بتصوير الاسمتارات وتوزيعها على جيرانه واصدقاءه ثم يجمعها بعد الحصول على توقيعاتهم، بهدف جمع أكبر عدد لتحقيق الضغط الشعبى والعدول عن فكرة انسلاخ العين السخنه عن السويس وضمها للقاهرة لما له من سلبيات على ابناء المحافظة، خاصة ان اكثر من ثلثى العمال فى السويس يتبعون الشركات المقامة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.