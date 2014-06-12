الحكومة تؤكد أهمية دور المؤسسة التعليمية ومراجعة المناهج الدراسية لمواجهة التحرش

أوصى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بتفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام، وبخاصة خلال الإجازة الصيفية لتحفيز الطاقات الايجابية لديهم من أجل ممارسة الانشطة الرياضية والفنية والثقافية، والبُعد عن الممارسات الهدامة كتناول المخدرات .

وشدد المجلس على أهمية مراجعة المناهج الدراسية للتوعية بأبعاد قضايا العنف ضد المرأة، واعلاء قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتحذير من مخاطر المخدرات والتوعية بآثارها السلبية على صحة الشباب وتدميرها للأسرة والمجتمع .

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وحضره وزراء الداخلية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، بالاضافة الى رئيسة المجلس القومي للمرأة ميرفت التلاوي، وممثلين عن وزارة العدل والازهر الشريف والكنيسة المصرية، وذلك بناء على توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة وزارية لبحث أسباب ظاهرة التحرش بالاناث وممارسة العنف ضد المرأة، والتي بدأت في الظهور بالمجتمع بشكل واضح، وبحث سبل مواجهتها والقضاء عليها .