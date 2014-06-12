ما هي الرسالة التي وجّهتها منى أبو حمزة إلى زوجها المسجون؟

وجهت اﻹعلامية منى أبو حمزة على الصفحة الخاصة لدعم الشيخ بهيج أبو حمزة رسالة معبرة لزوجها الذي ما زال موقوفا. رسالة تحمل في طياتها الكثير من المعاني المؤثرة رسالة حب و وفاء من زوجة تقف الى جانب زوجها في اصعب الظروف لتدعمه بكل فخر دون ان تمل او تتعب يوما .و جاء في مضمون الرسالة:

تعلّمت منك أن لا إنجاز دون تعب و تضحية و لا نجاح دون مثابرة و إصرار. تعلمت منك الصبر، لأن الحياة صعود و هبوط، الثابت الأهم فيها، إنسانيتنا و شذا علاقاتنا مع الأخرين.تعلمت كيف أتحمل الصعاب دون الإنزلاق إلى المهاترات الصغيرةو كيف أواجه المحن دون إسقاط كلمة ألحمدلله من قاموسي و من لغتي. فالحمد له إذ عرفني بك و قرّبني منك. والحمد له إذ جعلني والدة أبنائك و الحمد له، لأنه سمح لي أن أتجمّل شياً من ألمك أو أتلقى حجراً يرميه بعض صغار النفوس.الحمد له أنه أعطاني فرصة معرفتك في الظروف المؤاتية و المعاكسة لأستزيد من الحكمة التي تنير عينيك، فأحملها معي جيلاً بعد جيل، زاداً يحصنني من كلّ إحباط و تخاذل حكمة لا يمتلكها إلاّ من تحصّن بالحقيقة و تسامى عن الصغائر ليستوي لديه المديح و التجريح و والأسر و إطلاق السراح.لأنه يعلم بأن به و به فقط "ينطوى العالم الأكبر" ... منى بهيج أبو حمزة

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