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ما هي الرسالة التي وجّهتها منى أبو حمزة إلى زوجها المسجون؟

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ما هي الرسالة التي وجّهتها منى أبو حمزة إلى زوجها المسجون؟ ما هي الرسالة التي وجّهتها منى أبو حمزة إلى زوجها المسجون؟

الخميس 12-06-2014 16:33

وجهت اﻹعلامية منى أبو حمزة على الصفحة الخاصة لدعم الشيخ بهيج أبو حمزة رسالة معبرة لزوجها الذي ما زال موقوفا. رسالة تحمل في طياتها الكثير من المعاني المؤثرة رسالة حب و وفاء من زوجة تقف الى جانب زوجها في اصعب الظروف لتدعمه بكل فخر دون ان تمل او تتعب يوما .و جاء في مضمون الرسالة:
تعلّمت منك أن لا إنجاز دون تعب و تضحية و لا نجاح دون مثابرة و إصرار. تعلمت منك الصبر، لأن الحياة صعود و هبوط، الثابت الأهم فيها، إنسانيتنا و شذا علاقاتنا مع الأخرين.تعلمت كيف أتحمل الصعاب دون الإنزلاق إلى المهاترات الصغيرةو كيف أواجه المحن دون إسقاط كلمة ألحمدلله من قاموسي و من لغتي. فالحمد له إذ عرفني بك و قرّبني منك. والحمد له إذ جعلني والدة أبنائك و الحمد له، لأنه سمح لي أن أتجمّل شياً من ألمك أو أتلقى حجراً يرميه بعض صغار النفوس.الحمد له أنه أعطاني فرصة معرفتك في الظروف المؤاتية و المعاكسة لأستزيد من الحكمة التي تنير عينيك، فأحملها معي جيلاً بعد جيل، زاداً يحصنني من كلّ إحباط و تخاذل حكمة لا يمتلكها إلاّ من تحصّن بالحقيقة و تسامى عن الصغائر ليستوي لديه المديح و التجريح و والأسر و إطلاق السراح.لأنه يعلم بأن به و به فقط "ينطوى العالم الأكبر" ... منى بهيج أبو حمزة

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