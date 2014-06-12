جاستين بيبر يعود مجدداً إلى سيلينا غوميز

علاقة غريبة جداً تجمع النجم المثير للمشاكل، Justin Bieber، بالنجمة العالمية Selena Gomez.

فكما جرت العادة، ينفصلان فترة، تكون فترة السهرات والمرح لـJustin، الذي يُشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور تجمعه بفتيات، ويستقطب عدسات الباباراتزي إلى علاقاته المشبوهة، ثمّ دون أيّ سابق إنذار ينشر صورة مع حبيبته Selena لفترة بسيطة ويُزيلها، فتعود العلاقة إلى مجاريها بعد أيّام.

وهذا ما حصل اليوم أيضاً، فقد نشر Justin ، صاحب الأعمال الخيرية، صورة حميمة له برفقة حبيبته السابقة Selena على صفحته الخاصّة في "إنستغرام"، مع تعليق: "حبّنا من دون شروط"، وطبعاً أزال الصورة بعد ساعات قليلة.

وتظهر في الصورة Selena، إحدى أكثر النجمات إثارة، وهي تعانق Justin، لكن من دون أن يظهر وجهه في الصورة، إنّما الوشم على رقبته فقط.

فهل ستكون هذه الحركة إشارة إلى عودة الثنائي مجدّداً كما جرت العادة؟!

وكان آخر ظهور للثنائي سويّاً كان في مهرجان "Coachella" في نيسان/أبريل الماضي.

يُذكر أنّ الجّمارك الأمريكية احتجزت Justin مؤخراً لساعاتٍ طويلة في مطار لوس أنجلوس من أجل استجوابه، إثر وصوله من العاصمة اليابانية طوكيو، لأسباب غامضة.

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