ما هي أسباب حيرة طلال سلامة؟

أشارالفنان طلال سلامة في تصريح خاص لـ "سيدتي نت" أن أسباب تأجيل ألبومه، يعود إلى عدم استقراره على الأغنيات التي سيضمها إليه، وعددها 12 أغنية متنوّعة.

وقال سلامة إنه في حيرة من أمره بالنسبة لموعد طرح الألبوم، خاصة بعد أن تأجّل أكثر من مرة، كما أنه في حيرة حتى في اختياره لعنوان الألبوم وقال "هناك ثلاثة عناوين لم يقع الخيار النهائي على أي منها، وما زلت في طور مرحلة الغربلة والاختيار. لكن أبرز الشعراء في هذا الألبوم سيكون الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، والذي سأغني له من ألحاني أغنية "كل ما دعاني الشوق". وتقول كلماتها:

كل ما دعاني الشوق للقلب الأول

ألقى مكان القلب في الصدر تنهيد

وطيوف ذكرى في الحنايا تجوّل

تجمع صور وأوراق من باقي العيد

******

مدري سبقني الوقت والاّ تحوّل

أخلف ربيعي وأدهرن المواعيد

أو هو الصبا .. نجمٍ رقى ثم حوّل

غاب وسما وجهي مشيب وتجاعيد

******

أحبابنا ليت الذي راح طوّل

وليت الذي باقي لما فات تجديد

انتم مثل قلبٍ عرفته امنوّل

وأصبح مكان القلب في الصدر تنهيد



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