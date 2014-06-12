أخبار عاجلة

وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: نور ومنّة فضالي تتنافسان على أحمد عز في دبي

Google+ Print
بالصور: نور ومنّة فضالي تتنافسان على أحمد عز في دبي بالصور: نور ومنّة فضالي تتنافسان على أحمد عز في دبي

الخميس 12-06-2014 20:12

اجتمع نجوم مسلسل"إكسلانس" في مؤتمر صحفي أقيم بفندق "أتلانس النخلة" بدبي يوم الإربعاء، وهو المكان الذي يقيم فيه نجوم المسلسل: أحمد عز، ونور، ومنة فضالي، وأحمد رزق، ومادلين طبر، وعبد الرحيم حسن ومنتج ومخرج العمل وائل عبد الله والكاتب أيمن سلامه، حيث تم تصوير العديد من المشاهد داخل الفندق.

ولقد حضر المؤتمر وسائل الإعلام، ورئيس لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتليفزيوني جمال الشريف، والفنان الإماراتي مصطفى الياسري، وبسنت شمس الدين المدير التنفيذي، و"وتر فيلم" للإنتاج الفنّي، فيما قدّمت المؤتمر ليندا عبد الحي مديرة العلاقات العامة لمنتجع "أتلانتس النخلة"، وبعد أنّ رحّبت بالحضور تمّ عرض "برومو" المسلسل، ثم فُتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام. ولكن رفض نجوم وفريق العمل الإفصاح عن تفاصيل المسلسل منعاً "لحرق" الأحداث، واكتفى كل من أبطال العمل بتقديم دوره بطريقة مختصرة جداً، حيث تدور أحداث المسلسل حول رجل الأعمال سيف "أحمد عز" الذي يضطر للهروب إلى خارج بعد أنّ تورط بجريمة قتل.

وبدورها صرّحت منة فضالي أنّ هناك منافسة بين نور ومنة لكسب قلب أحمد عز في المسلسل حيث تعمل منة كسكرتيرته الخاصّة.

وعن تكلفة العمل صرّح وائل عبد الله أنّ العمل كلّف 8 مليون دولار حيث تم تصوير العديد من المشاهد في دبي ولندن، كما قدّم كل من وائل وأحمد عز الشّكر إلى دبي وحكومة دبي على التّسهيلات التّي قدّمتها لتصوير العمل.

المزيد من تفاصيل وكواليس العمل قريباً في مجلة "سيدتي"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة