بالصور: نور ومنّة فضالي تتنافسان على أحمد عز في دبي

اجتمع نجوم مسلسل"إكسلانس" في مؤتمر صحفي أقيم بفندق "أتلانس النخلة" بدبي يوم الإربعاء، وهو المكان الذي يقيم فيه نجوم المسلسل: أحمد عز، ونور، ومنة فضالي، وأحمد رزق، ومادلين طبر، وعبد الرحيم حسن ومنتج ومخرج العمل وائل عبد الله والكاتب أيمن سلامه، حيث تم تصوير العديد من المشاهد داخل الفندق.

ولقد حضر المؤتمر وسائل الإعلام، ورئيس لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتليفزيوني جمال الشريف، والفنان الإماراتي مصطفى الياسري، وبسنت شمس الدين المدير التنفيذي، و"وتر فيلم" للإنتاج الفنّي، فيما قدّمت المؤتمر ليندا عبد الحي مديرة العلاقات العامة لمنتجع "أتلانتس النخلة"، وبعد أنّ رحّبت بالحضور تمّ عرض "برومو" المسلسل، ثم فُتح باب الأسئلة لوسائل الإعلام. ولكن رفض نجوم وفريق العمل الإفصاح عن تفاصيل المسلسل منعاً "لحرق" الأحداث، واكتفى كل من أبطال العمل بتقديم دوره بطريقة مختصرة جداً، حيث تدور أحداث المسلسل حول رجل الأعمال سيف "أحمد عز" الذي يضطر للهروب إلى خارج مصر بعد أنّ تورط بجريمة قتل.

وبدورها صرّحت منة فضالي أنّ هناك منافسة بين نور ومنة لكسب قلب أحمد عز في المسلسل حيث تعمل منة كسكرتيرته الخاصّة.

وعن تكلفة العمل صرّح وائل عبد الله أنّ العمل كلّف 8 مليون دولار حيث تم تصوير العديد من المشاهد في دبي ولندن، كما قدّم كل من وائل وأحمد عز الشّكر إلى دبي وحكومة دبي على التّسهيلات التّي قدّمتها لتصوير العمل.

المزيد من تفاصيل وكواليس العمل قريباً في مجلة "سيدتي"