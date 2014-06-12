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3 مشاكل تفصل بين الأهلي ودوارتي

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3 مشاكل تفصل بين الأهلي ودوارتي 3 مشاكل تفصل بين الأهلي ودوارتي

طفت على السطح 3 أزمات تقف حائلا بين إتمام المفاوضات بين الأهلي والمدير الفني البرتغالي باولو دوارتي.

الأهلي يبحث عن مدير فني أجنبي، ليخلف محمد يوسف بعد فترة مؤقتة يحكمها المخضرم فتحي مبروك.

حصل دوارتي على أفضلية من جانب إدارة الأهلي، كون لديه تجربة مميزة في بوركينا فاسو والجابون، وهو مدرب مليء بالحيوية ويبلغ من العمر 45 عاما.

لكن دوارتي يرغب في جلب 3 مساعدين معه، والأهلي يرى هذا العدد ضخم للغاية.

كذلك ميزانية رواتبهم جميعا تصل إلى 60 ألف دولار بحسب ما عرضه دوارتي. بينما يرصد الأهلي مبلغا لا يتعدى 40 ألف دولار شهريا كميزانية للجهاز الفني الجديد للفريق، وهذه الأزمة الثانية.

أما الأزمة الثالثة أن دوارتي يطلب التعاقد مع مدرب عام، في حين يرغب الأهلي في منح المنصب لأحد أبناء النادي، وتحديدا فتحي مبروك.

الأهلي اجتمع منذ أيام مع دوارتي في القاهرة، لكن من دون حضور رئيس النادي محمود طاهر بحسب ما علمه FilGoal.com.

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