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أبو تريكة من البرازيل: كنت أتمنى التسجيل هنا

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أبو تريكة من البرازيل: كنت أتمنى التسجيل هنا أبو تريكة من البرازيل: كنت أتمنى التسجيل هنا

الهدف الذي كان يرغب محمد أبو تريكة في أن يتباهى به، هو هدف لم ولن يتحقق.. كان حلمه أن يكون في البرازيل 2014.

أبو تريكة انضم لفريق محللي BeINSPORTs لمناقشة مباريات وأحداث كأس العالم.

تم استعراض أهداف أبو تريكة وهو يتحدث عن لقاء البرازيل وكرواتيا في افتتاح المونديال.

وحين سأل المذيع الرئيسي للاستوديو التحليل هشام الخلصي، أبو تريكة "ما أجمل هدف لك؟".

أجاب "كنت أتمنى أن أسجل هدفا في هذا الملعب (في البرازيل)، كان الوصول لكأس العالم هو الحلم".

وأضاف "تمنينت أن يكون خير ختام مشواري مع كرة القدم مسك بالوصول للبرازيل، لكن قدر الله وما شاء فعل.. وأتمنى وصول للمونديال المقبل".

أبو تريكة يملك سجلا حافلا، مع الأهلي، كما فاز مع مصر بكأس أمم إفريقيا مرتين وشارك في العديد من المباريات التاريخية للفراعنة مثل لقاءات كأس القارات 2009.

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