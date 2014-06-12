نائب الرئيس الأمريكي يتصل بـ«المالكي» لبحث الأزمة في العراق

قال مسؤول أمريكي إن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الخميس، لبحث الأزمة الأمنية المتفاقمة في العراق.

ولم تتضح على الفور تفاصيل المكالمة التي تأتي في وقت سيطرت فيه جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام على مساحات واسعة من الأراضي في شمال العراق من بينها الموصل ثاني أكبر المدن في البلاد.

وألمح البيت الأبيض الأربعاء إلى أنه يبحث دعم القوات العراقية لمساعدتها على التصدي لأعمال العنف المسلحة بدلا من الاستجابة لما وصفها مسؤول أمريكي بمطالبات عراقية سابقة بشن ضربات جوية أمريكية تستهدف المتشددين.