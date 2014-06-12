أخبار عاجلة

مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

أوباما يلمح لإمكانية اتخاذ إجراء عسكري في العراق

Google+ Print
أوباما يلمح لإمكانية اتخاذ إجراء عسكري في العراق أوباما يلمح لإمكانية اتخاذ إجراء عسكري في العراق

الرئيس الأميركي باراك أوباما – أرشيفة

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن إدارته تبحث كل الخيارات الممكنة لمساعدة العراق على مواجهة من وصفه بـ”المتمردين الإسلاميين”، بما في ذلك خيار التدخل العسكري.

ونقلت “إن بي سي نيوز” الأمريكية عن أوباما قوله – في تصريحات له على هامش لقائه برئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت في البيت الأبيض – إن الولايات المتحدة من مصلحتها ضمان ألا يكتسب “الجهاديون” موطئ قدم في العراق.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تبحث شن هجمات باستخدام طائرات بدون طيار أو أي إجراء آخر لوقف أعمال العنف المسلح، قال أوباما “لا أستبعد أي شيء”.

وأضاف أن هناك تحركات عسكرية قصيرة المدى وفورية ينبغي عملها في العراق، مشيرا إلى أن فريقه للأمن القومي يبحث كل الخيارات وأن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء عسكري عند تهديد مصالحها المرتبطة بالأمن القومي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه