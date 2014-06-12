أفيخاي أدرعي: جيش إسرائيل أصيب بـ«جرثومة كأس العالم»..وأتمنى التوفيق للبرازيل

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلى، إن شغف متابعة مونديال كأس العالم وصل أيضاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلى، وأنه بشكل شخصى يشجع منتخب «السامبا» البرازيل وسيشاهد افتتاح المونديال عبر شاشات التليفزيون.

وكتب أفيخاي عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” : «انتظرنا ٤ سنوات،،، جرثومة كأس العالم وصلت إلى كل مكان وحتى إلى جيش الدفاع…كل محادثة ستُسمع في الشارع ستتطرق إلى المباريات، وكل شاشة تلفاز ستبثّ مرة تلو الأخرى الأهداف، المواجهات، البطاقات الصفراء والحمراء، الفرح وخيبات الأمل».

وأضاف «عيد سعيد لكأس العالم! عيد سعيد لمحبي الرياضة في العالم! لنرتفع عن الصغائر ونشارك جميعنا نفس التمنيات للعديد من الأهداف!».