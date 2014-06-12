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استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة لندن

استقر أداء شهادات الايداع الايداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الخميس، فيما عدا شهادات ايداع البنك التجاري التي سجلت ارتفاعا.

وارتفعت شهادات ايداع البنك التجاري الدولي بنسبة 049ر0 نقطة بنسبة 0.99% لتسجل 00ر5 دولارات. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 15ر5 دولارات، بينما كان أقل مستوى لها 94ر4 دولارات.
> واستقرت شهادات ايداع أوراسكوم تيليكوم عند مستواها عند 90ر0 دولارا، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 85ر0 دولارا، بينما كان أقل مستوى لها عند 85ر0 دولارا أيضا .

واستمر حفاظ شهادات ايداع مؤسسة هيرمس القابضة على مستواها عند 90ر3 دولارات منذ عدة جلسات حيث كان أعلى مستوى لها 08ر4 دولارات، بينما كان أقل مستوى لها عند 05ر4 دولارات، كما استقرت شهادات ايداع أوراسكوم للانشاءات عند 00ر40 دولارا.

أ ش أ

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