الخارجية الفرنسية : تقدم “داعش” الإرهابية يعرض سيادة العراق للخطر

حذر وزير الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسى لوران فابيوس اليوم الخميس من ان تقدم منظمة ” الدولة الاسلامية بالعراق وبلاد الشام” ( داعش) التى وصفها ب” الارهابية” من شانه ان يعرض وحدة وسيادة الدولة العراقية للخطر.

واعرب فابيوس – فى تصريحات صحفية – عن قلقه البالغ ازاء تطورات الوضع فى العراق على ضوء استيلاء على عدة مناطق ومدن عراقية وخاصة الموصل وتكريت.. مشددا على تمسك فرنسا بالحفاظ على وحدة وسيادة العراق .

واضاف ان تقدم داعش يمثل تهديدا حقيقا بالنسبة للمنطقة باسرها..مؤكدا انه يتعين على على المجتمع الدولى التعامل مع الموقف الحالى بالعراق.

واشار رئيس الدبلوماسية الفرنسية الى انه ينبغى على المسئولين السياسيين بالعراق ان يتحلوا بروح المسئولية من اجل مواجهة وبشكل جماعى ” هذا التهديد الارهابى” الذى تستنكره باريس وبشدة..مضيفا انه ينبغى ايضا على هؤلاء المسئولين ان يتخذوا “ردا سياسيا يحافظ على وحدة العراق”.

ودعا وزير الخارجية الفرنسى السلطات العراقية الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة من اجل ضمان امن المدنيين ايا كانت طوائفهم، وايضا ضمان امن السكان الذين نزحوا بالالاف.. معربا فى الوقت نفسه عن استنكاره للهجوم الذى شنته “داعش” على مقر القنصلية التركية بالموصل حيث تحتجز العشرات من الرعايا الاتراك.

وطالب فابيوس بالافراج الفورى عن المحتجزين الاتراك.. مؤكدا ان باريس تبقى ايضا “معبئة” لمتابعة اوضاع الرعايا الفرنسيين بالعراق.

ا ش ا