أخبار عاجلة

وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بالفيديو و الصور…افتتاح نقطة شرطة الشروق بالإسكندرية

Google+ Print
بالفيديو و الصور…افتتاح نقطة شرطة الشروق بالإسكندرية بالفيديو و الصور…افتتاح نقطة شرطة الشروق بالإسكندرية

افتتاح نقطة شرطة الشروق بالإسكندرية

افتتح اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية نقطة شرطة الشروق والتابعة لقسم شرطة برج العرب و تقع بالكيلو 41 طريق أسكندرية مطروح الساحلى، وذلك فى حضور اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية واللواء أركان حرب سعيد عباس، قائد المنطقة الشمالية العسكرية و شيوخ و عواقل شياخة حليص و أبو صير .

يهدف أفتتاح النقطة إلى متابعة الحالة الأمنية بنطاق النقطة الذي يقع به 34 قرية سياحية و المئات من المنازل و حوالى 100 ألف نسمة من الحضر و البدو بالإضافة إلى بعض المنشأت الهامة ” دير مارى جرجس – دير أبو سيفين ” وذلك على مدار 24 ساعة حيث تم تزويد المجمع الشرطى بعدد من الكاميرات لمراقبة الحالة الأمنية و المربوطة بغرفة التحكم المركزية بالمديرية وذلك فضلاً عن الخدمات السرية و النظامية المنتشرة لتأمين المنشأت الهامة و الحيوية بالأضافة إلى عدد من سيارات شرطة النجدة للمرور بنطاق المجمع الشرطى فضلاً عن سيارات الأطفاء الحديثة التى تم تزويد المجمع الشرطى بها والمجهزة بأحدث التجهيزات لمواجهة أخطار الحريق بالنطاق الجغرافى للنقطة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا