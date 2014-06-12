بالفيديو و الصور…افتتاح نقطة شرطة الشروق بالإسكندرية

افتتح اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية نقطة شرطة الشروق والتابعة لقسم شرطة برج العرب و تقع بالكيلو 41 طريق أسكندرية مطروح الساحلى، وذلك فى حضور اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية واللواء أركان حرب سعيد عباس، قائد المنطقة الشمالية العسكرية و شيوخ و عواقل شياخة حليص و أبو صير .

يهدف أفتتاح النقطة إلى متابعة الحالة الأمنية بنطاق النقطة الذي يقع به 34 قرية سياحية و المئات من المنازل و حوالى 100 ألف نسمة من الحضر و البدو بالإضافة إلى بعض المنشأت الهامة ” دير مارى جرجس – دير أبو سيفين ” وذلك على مدار 24 ساعة حيث تم تزويد المجمع الشرطى بعدد من الكاميرات لمراقبة الحالة الأمنية و المربوطة بغرفة التحكم المركزية بالمديرية وذلك فضلاً عن الخدمات السرية و النظامية المنتشرة لتأمين المنشأت الهامة و الحيوية بالأضافة إلى عدد من سيارات شرطة النجدة للمرور بنطاق المجمع الشرطى فضلاً عن سيارات الأطفاء الحديثة التى تم تزويد المجمع الشرطى بها والمجهزة بأحدث التجهيزات لمواجهة أخطار الحريق بالنطاق الجغرافى للنقطة .