رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون ينفى بث مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية

أكد رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير أن محاولات التفاوض مع مجموعة قنوات الجزيرة الرياضية القطرية قد فشلت.

وقال الأمير إنه لا صحة لما يشاع عن بث مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية المصرية.

وأضاف :” قمنا بمحاولات مضنية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم وكانت بيننا خطابات على مدى ٣ أسابيع لكن المحاولات باءت بالفشل”.

وأشار رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لعرض المباريات كأس العالم في البرازيل الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم بمباراة البرازيل و كرواتيا.

وأنهى عصام الأمير كلامه قائلا لدينا أمل حتى الآن ونتمنى العرض على شاشة التليفزيون المصري وربما يكون هناك حسابات سياسية تغير من الأمر، لكن حتى الآن المؤكد هو عدم إذاعة المباريات.