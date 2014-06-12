الفنانة أمل بشوشة: بالمونديال أشجع بلدي الجزائر بلا منازع

عبرت الفنانة الجزائرية أمل بشوشة عن فخرها كونها جزائرية عربية، وتشعر بالغبطة حين ترى علم بلدها يرفرف إلى جانب أعلام دول كبرى كالبرازيل وإيطاليا وألمانيا بمناسبة الحفل الضخم الذي سيقام قبل بدء المونديال، والذي سيكون على مستوى عالمي، وقالت بصراحة تامة “أنا أشجع الجزائر بلدي من دون منازع”.

وتنشغل بشوشة هذه الأيام بتصوير الحلقات المتبقية من مسلسل “الإخوة” وهو عمل عربي مشترك (لبناني، سوري، مصري) وعدد الحلقات فيه قد يتجاوز 90 حلقة.

> وتحدثت عن تجسيدها لشخصية “ميرا” في (الأخوة)، حيث تقول “إن هذه الشخصية مختلفة تماماً وجديدة عن الذي جسدته من قبل في “ذاكرة الجسد” وغيره، فتركيبة المسلسل “فريدة من نوعها”، وتابعت أن شخصية “ميرا” لا تشبهها مطلقاً في حياتها العادية بل مختلفة عنها تماماً.

وترى الفنانة الجزائرية أنها تنجح في معظم الأدوار التي تجسدها لأنها تمثل بكل حب فتعطي كل ما عندها من طاقات تمثيلية، وتحاول إتقان العمل الذي تقدمه.

> وعن موضوع الغناء قالت إن التمثيل لا يلغي حبها للغناء لأنهما مكملان لبعضهما، مؤكدة أنها تملك موهبتي التمثيل والغناء، لكن صودف أن إنتاجاتها في التمثيل كانت طاغية، ولو أنها قدمت أغنية مصورة بعنوان “إنت غرامي” باللهجة اللبنانية.

واعتبرت بشوشة أن حجم الإنتاج الدرامي أكبر من الإنتاج الغنائي لهذا تعزز دورها تمثيلياً ودرامياً من خلال الأدوار التي قدمتها.

وعن الأدوار التي تركت بصمة في حياتها، قالت إن كل الأدوار أضافت إلى شخصيتها بطريقة أو بأخرى، ولو أن مشاركتها في مسلسل “ذاكرة الجسد” شكلت جواز عبور لها للدراما العربية، مؤكدة أنها دائما “تشتغل على نفسها” لتتقدم وتتطور، وكما يقول المثل الجزائري “لما بتشقى بتلقى”، فهي العين الناقدة لأعمالها.

وتجنبت بشوشة الحديث عن حياتها الشخصية، معتبرة أن هذا حقها وملكها وتفضل احترام الخصوصية في هذا الموضوع ولم تذكر ما إذا كانت تعيش قصة حب أو سترتبط برجل ما قريبا، لأن الزواج “قسمة ونصيب”.