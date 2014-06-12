بالفيديو.. السيسي يستجيب لـ”مانشيت” ويتدخل لحل مشكلة موظفة مفصولة من الضرائب

أكد السفير إيهاب بدوي المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية في مداخلة للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من “مانشيت” أن الرئيس السيسي إستمع لمشكلة المواطنه سلوى عزت أثناء مداخلتها للبرنامج اليوم، ووعد السفير إيهاب بدوي بسرعة تدخل الرئاسة لحل مشكلتها.

ومن جانبه أبلغ “القرموطي” هذا الخبر للمواطنه سلوى عزت على الهواء في مداخلة أيضا، وقامت بالتهليل والتعبير عن فرحها بسرعة إستجابة الرئيس السيسي وقالت “تحيا مصر وهو ده السيسي رئيس مصر”.

وكانت المواطنة سلوى عزت قالت للإعلامي جابر القرموطي في مداخلة هاتفية اليوم أنه تم فصلها تعسفيا من مصلحة الضرائب بعد تعيينها بحوالي 3 شهور بحجة عدم إكتمال أوراق التعيين، على الرغم من حصولها على راتبها لمدة شهرين، وتوقيعها في دفاتر الحضور والإنصراف حسب اللوائح الحكومية، وناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحل مشكلتها وعلى الفور وصلت المناشدة ورد عليها.