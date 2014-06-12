بالفيديو - الأهلي ينجز المهمة متصدرا.. ويتأهل مع سموحة

أنجز الأهلي مهمته بنجاح، وضمن تصدر المجموعة الأولى من الدوري الممتاز بعد الفوز على الجونة بهدف من دون رد.

السيد حمدي لعب دور البطولة في إرسال الأهلي للمربع الذهبي، بعدما سجل هدف الشياطين الحمر الوحيد في اللقاء.

رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة، ليتأهل في الصدارة بعد 11 انتصارا و4 تعادلات و4 هزائم في مرحلة المجموعات.

المباراة كانت سهلة إجمالا على الأهلي، لم تشهد خطورة على مرمى شريف إكرامي إلا في لقطة واحدة لإسلام محارب مهاجم الجونة حين انفرد بقائمي الشياطين وسدد في السماء.

ويرافق الأهلي في المربع الذهبي، فريق سموحة الذي يتأهل رغم خسارته في الجولة بهدفين من الرجاء!

سموحة يتأهل لأن منافسه المباشر الاتحاد السكندري خسر بدوره، إذ سقط زعيم الثغر أمام إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بالتالي ترشح سموحة في الوصافة بعدما جمع 34 نقطة، وانتهت طموحات الاتحاد عند 30 نقطة في المركز الثالث.

إلى ذلك، ضمن الداخلية البقاء في الدوري الممتاز بعد فوزه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد.

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