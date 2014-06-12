​​ مصرع طفل في حريق بسبب تسرب البوتاجاز بسوهاج

لقي طفل “رضيع” مصرعه في حريق منزل بسبب تسريب غاز من اسطوانة بوتاجاز بنجع عبد الكريم بناحية عنيبس ، دائرة مركز جهينة .

تلقى اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز جهينة ، بنشوب حريق بناحية عنيبس دائرة المركز ووجود متوفي .

بانتقال قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة علي الحريق بمساعدة الأهالي ، قبل امتداده لمنازل أخري مجاوره، وتبين نشوب حريق بمنزل المدعو شعبان السيد أحمد ، بنجع عبد الكريم ناحية عنيبس بسبب تسريب غاز البوتاجاز ، في وجود مصدر حراري .

نتج عن الحريق وفاة نجل مالك المنزل ، الطفل ” جابر ” سن 5 شهور ، وإصابة زوجة مالك المنزل بحروق نارية في أماكن متفرقة من الجسم .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة لتولي التحقيق .​