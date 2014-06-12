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أحمد مراد ينفى اقتباسه رواية “الفيل الزرق” من فيلم أجنبى

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أحمد مراد
> نفى الكاتب والروائى أحمد مراد ما تردد من شائعات عن أنه قد اقتبست روايته «الفيل الأزرق» من فيلم أجنبي عُرض عام 2007.

وأضاف مراد فى بيان له على صفحته على موقع فيس بوك ، إن تلك الشائعة صاحبها مَوجة من السب والقذف والهجوم من كثيرين لم يكلفوا أنفسهم عناء التقصي والتدقيق والرجوع إلى الرواية قبل التعرض لشخص كاتبها والنيل منه والانخراط في حملة التشويه، لذا وجب التوضيح كي لا يلتبس الأمر على القارئ.

وقال مراد :” إن الفكرة التي قامت عليها رواية “الفيل الأزرق” مُستمدَّة من بحثي في كتاب «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» المعروف باسم تاريخ الجبرتي، وبالتحديد في أخبار سنة 1191 هجرية حيث وردت فقرة بعنوان “الشيخ صادومة”، وهذا نص الفقرة منقولة من الكتاب: ”إن الأمير المذكور اختلى بمحظيته فرأى على سوأتها كتابة فسألها عن ذلك وهددها بالقتل فأخبرته أن المرأة الفلانية ذهبت بها إلى هذا الشيخ وهو الذي كتب لها ذلك ليحببها إلى سيدها فنزل في الحال وأرسل فقبض على الشيخ “صادومة” المَذكور وأمر بقتله وإلقائه في البحر ففعلوا به ذلك..”ومعلوم أن عبد الرحمن الجبرتي ولد عام 1756 – وتوفي عام 1825″.

وأضاف : ” كما يمكن متابعة تلك الحادثة في كتاب «قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية» تأليف الأستاذ أحمد أمين الصادر عن دار الشروق، صفحة 97-98″.

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