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أجمل 45 إطلالة للمشاركات في مسابقة أفضل فاشينيستا عربية

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أجمل 45 إطلالة للمشاركات في مسابقة أفضل فاشينيستا عربية أجمل 45 إطلالة للمشاركات في مسابقة أفضل فاشينيستا عربية

الخميس 12-06-2014 17:10

لقد أصبح هناك العديد من المتابعات والمهتمّات للموضة في العالم العربي. وهناك الكثيرات منهنّ استطعن أن يُحقّقن شهرة واسعة من خلال أناقتهن واستعراض ملابسهنّ الفاخرة والمنسّقة بطريقة مبتكرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً "إنستغرام"، كما أصبح لهنّ متابعات ومعجبات من أنحاء العالم كافة، يستوحين منهنّ ملابسهن وإطلالاتهن. وقد بدأت مجلة "سيدتي" مسابقة، تُعدّ الأولى من نوعها، للتصويت للفاشينيستا المفضّلة لديك، من بين الـ15 فتاة، اللواتي انتقيناهنّ، لتختاري من تستحق منهنّ لقب الأكثر أناقة.
ولكي نجعل المهمّة أسهل عليك، اخترن من حساب كلّ واحدة منهنّ على موقع "إنستغرام" أجمل ثلاث إطلالات، بعضها عملي ويوميّ، وبعضها رسميّ، وبعضها مبتكر جداً وعصريّ؛ وبذلك تستطيعين إلقاء نظرة على هذه الإطلالات، واختيار الأجمل، وفق رأيك أنت.
بالنسبة إليّ، فقد وجدت أنّ إطلالات تالا السمان، وجيسيكا قهواتي، وديالا مكي، وناديا حسين، أنيقة وراقية. أمّا إطلالات العنود بدر، وجهان بن جازية، وريما زهران، أندريانا الشدياق فمبتكرة وعصريّة. ولكلٍّ من دانا الوالي، وويني ديتوا، وآلاء بلخي، أسلوب مميّز ومختلف أقرب إلى الـ Vintage، ولدلال الدوب ودانا الطويرش وزهرة ليلى أسلوب يجمع ما بين الكلاسيكيّة والحداثة أما لعهد غريزي فأسلوب صاخب وجريء.
اطلعي على إطلالات الفاشينيستا التي اخترناها لك اليوم، واستوحي منها أفكاراً لإطلالاتك أنت، وصوّتي للفتاة التي تستحقّ لقب أفضل فاشينيستا في الوطن العربي وأكثرهنّ أناقة.

تابعوا كلّ جديد حول مسابقة "أفضل فاشينيستا عربية" على موقع "سيدتي نت"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي:
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